    首頁　>　社會

    寄提款卡可領284萬元補助？ 女臉書遇詐險淪詐騙共犯

    警方拿出詐騙案例，打消顏女申辦帳戶念頭。（記者吳昇儒翻攝）

    警方拿出詐騙案例，打消顏女申辦帳戶念頭。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/23 14:28

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕又見臉書廣告詐騙！基隆一名34歲顏姓女子在臉書上看到廣告稱，只要寄出提款卡，就可以領取284萬補助款。顏女異想天開，昨日中午真的到銀行要申辦帳戶，準備將提款卡寄出。所幸行員發現異狀，趕緊通知警方到場。經員警勸阻後，顏女才打消申辦念頭。

    基隆市警察局第二分局八斗子分駐所接獲轄內金融機構通報稱，有民眾欲申辦帳戶用來請領補助款，警員詹元凱趕緊前往現場。顏女向警方表示，自己在臉書上看到廣告，上面寫著，只要寄出提款卡，就可領取補助款，最高可達284萬元。

    詹員趕緊拿出相關詐騙案例，寄出提款卡給陌生人，可能會有不明金流匯入或匯出，而淪為人頭帳戶，淪為詐欺共犯。顏女才恍然大悟，打消申辦新帳戶念頭。

    第二分局八斗子分駐所所長陳志峰表示，詐騙集團常利用投放一頁式廣告，宣傳寄出個人帳戶可領取高額獎金等吸睛字眼，應多加查證，妥善保管個人金融帳戶，個資不外露，以免落入詐騙集團的利用，淪為人頭帳戶的陷阱，如有任何問題可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢。

