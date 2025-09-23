為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竹市稅務局拍定千萬級欠稅人土地 為市庫挹注800萬

    竹市稅務局拍定千萬級欠稅人土地，追回欠稅600萬。（市府提供）

    2025/09/23 14:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市稅務局與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍定一名長期欠繳地價稅大戶名下遭占用土地及私設通路，拍定金額近900萬元，追回地價稅600萬元，加計拍賣產生的土地增值稅200萬元，合計為市庫挹注800萬元。

    稅務局指出，吳姓欠稅人多年未繳納地價稅，列名新竹市公告的「千萬級欠稅人」。為維護租稅債權，稅務局成立「欠稅追追追小組」，針對其財產詳加分析，發現其名下土地遭鄰近住戶長期違法占用，並以帆布、鐵皮，甚至水泥搭建為車庫使用。過去雖多次辦理拍賣，均因流標未果。今年初重新勘查，發現占用情形加劇，且區域內停車需求殷切，評估具拍賣實益，與新竹分署合作再度啟動執行程序。

    稅務局說明，為提升拍賣成功率，稅務局重新辦理土地鑑價，拍賣底價較前次調高一成，並主動將拍賣資訊提供給社區管委會與實際占用人，指出若不積極投標，未來可能面臨「一位難求、無位可停」的困境。在積極宣導與推動下，最終遭占用土地及私設通路以近900萬元順利拍定，成功標脫多年積欠案。

    針對吳男多次辯稱自己僅為「人頭戶」、只是名義上的所有權人，稅務局強調，依據《土地稅法》第3條規定，地價稅納稅義務人為土地所有權人，並不因為僅為名義登記，即可免除納稅義務。

