    只差900公尺！ 國3後龍段連2天車輛開輔助駕駛撞上工程車

    只差900公尺，國道3號後龍段連2天車輛開輔助駕駛撞上工程車。（民眾提供）

    2025/09/23 14:09

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕39歲黃姓男子今（23）日中午11時34分駕駛掀背車行經國道3號北上128.9公里處、苗栗縣後龍鎮路段時，先撞擊位於內側車道由20歲鄭男駕駛的工程警示車後，再往前撞上由64歲范男駕駛的施工緩撞車，警方於12點排除狀況，而黃男當時使用輔助駕駛功能，也是國道3號後龍鎮路段連2天發生車輛撞上工程車事故，今天事故地點距離昨天僅距離約900公尺。

    國道第二大隊表示，事發當時黃男駕駛車輛行駛於內側車道，疑因未注意車前狀況在事故發生地點先後撞上工程警示車與施工緩撞車，所幸無人受傷，3名駕駛酒測值均為0。至於當時工程車正在進行國道耐震補強作業。

    由於35歲林姓男子於22日上午9點多駕駛休旅車行經國道3號北向128公里處、苗栗縣後龍路段時同樣在內側車道直接撞上施工緩撞車，林男駕駛的休旅車車頭因此撞爛，連續2天發生類似事故且地點不遠，國道警方也呼籲駕駛，開車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

