花蓮警車押解通緝犯疑天雨路滑撞燈桿 嫌犯不治 警1重傷、1輕傷

新城警分局加灣所一輛警車，今天下午在移送詐欺通緝犯前往分局路上，在台九線三棧路段，疑似路面積水發生車輛打滑現象，自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形，2人受重傷，其中通緝犯送醫不治。（民眾提供）

2025/09/23 14:36

首次上稿：13:52

更新時間：14:36（新增通緝犯送醫不治）

〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙颱風上午為花蓮帶來間歇大雨，新城警分局加灣所一輛警車，今天下午在移送詐欺通緝犯前往分局途中，在台九線三棧路段，疑似路面積水發生車輛打滑現象，自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形，坐在後座的警員與林姓通緝犯卡在車上、警車駕駛輕傷，3人緊急送醫，其中後座2人傷勢較為嚴重，林姓通緝犯下午2點多宣告傷重不治，詳細事故原因還需要進一步調查。

初步了解，29歲戴姓、李姓員警今天下午從加灣派出所要送36歲林姓通緝犯到新城分局偵查隊，行經台九線三棧路段時發生車禍，強大撞擊力讓坐在後座的李姓員警、林姓犯嫌受到車體變形擠壓受困車內，前座開車的戴姓員警臉部及身上多處擦挫傷。

花蓮縣消防局獲報後出動新秀、美崙等車組及破壞器材到場救援，後座李姓警員腳部嚴重開放性骨折，林姓犯嫌傷勢嚴重一度失去生命跡象，經消防人員協助脫困後2人目前都在醫院搶救當中，林姓男子下午2點多宣告不治。

新城警分局指出，詳細的車禍原因目前調查當中，初步懷疑天雨路滑。

