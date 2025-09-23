為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮警車押解通緝犯疑天雨路滑撞燈桿 嫌犯不治 警1重傷、1輕傷

    新城警分局加灣所一輛警車，今天下午在移送詐欺通緝犯前往分局路上，在台九線三棧路段，疑似路面積水發生車輛打滑現象，自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形，2人受重傷，其中通緝犯送醫不治。（民眾提供）

    2025/09/23 14:36

    首次上稿：13:52
    更新時間：14:36（新增通緝犯送醫不治）

    〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙颱風上午為花蓮帶來間歇大雨，新城警分局加灣所一輛警車，今天下午在移送詐欺通緝犯前往分局途中，在台九線三棧路段，疑似路面積水發生車輛打滑現象，自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形，坐在後座的警員與林姓通緝犯卡在車上、警車駕駛輕傷，3人緊急送醫，其中後座2人傷勢較為嚴重，林姓通緝犯下午2點多宣告傷重不治，詳細事故原因還需要進一步調查。

    初步了解，29歲戴姓、李姓員警今天下午從加灣派出所要送36歲林姓通緝犯到新城分局偵查隊，行經台九線三棧路段時發生車禍，強大撞擊力讓坐在後座的李姓員警、林姓犯嫌受到車體變形擠壓受困車內，前座開車的戴姓員警臉部及身上多處擦挫傷。

    花蓮縣消防局獲報後出動新秀、美崙等車組及破壞器材到場救援，後座李姓警員腳部嚴重開放性骨折，林姓犯嫌傷勢嚴重一度失去生命跡象，經消防人員協助脫困後2人目前都在醫院搶救當中，林姓男子下午2點多宣告不治。

    新城警分局指出，詳細的車禍原因目前調查當中，初步懷疑天雨路滑。

    新城警分局加灣所一輛警車，今天下午在移送詐欺通緝犯前往分局路上，在台九線三棧路段，疑似路面積水發生車輛打滑現象，自撞路中安全島及燈桿。（民眾提供）

    新城警分局加灣所一輛警車，今天下午在移送詐欺通緝犯前往分局路上在台九線三棧路段自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形。（民眾提供）

