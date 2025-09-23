為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    板橋雨衣搶匪到按摩店恐嚇 要錢不成點汽油燒店

    新北市板橋一處按摩院傳出遭縱火，消防人員趕往滅火。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋一處按摩院傳出遭縱火，消防人員趕往滅火。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/23 13:32

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一間按摩店驚傳遭一名男子到店內櫃檯淋汽油，恐嚇要錢不成，憤而縱火後逃逸，店員嚇得滅火、報警，警方趕抵，火勢已熄滅，幸無人受傷；警方目前掌握嫌犯穿黃雨衣、戴安全帽逃離，手持家庭號鮮奶瓶裝滿汽油進入店內，犯案全程不到一分鐘，由於嫌犯知道櫃台內收銀機位置，懷疑是顧客所為，警方正全力緝捕縱火嫌犯到案中。

    警方調查，這起案件發生在今天上午11時許，板橋松江街一間按摩店傳出火警，報案店員指稱，1名男子進入店內潑灑汽油，要求店員提供現金，店員不從，男子憤而點火後匆忙離去。

    海山警分局偵查隊、江翠所獲報後派員到場，警方掌握犯嫌身著黃色雨衣，頭戴安全帽，手持一個疑似家庭號鮮奶瓶大小的塑膠桶，11時17分進入店內將櫃台淋滿汽油，並向店員索抽屜現金未果，雖未要求金額，但犯嫌隨即持打火機點燃櫃台汽油後離去，全程約1分鐘。

    新北市板橋一處按摩院傳出遭縱火，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋一處按摩院傳出遭縱火，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋一處按摩院傳出遭縱火，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋一處按摩院傳出遭縱火，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

    熱門推播