彰化海邊消波塊卡屍案「從他變她」警籲家中有失蹤人口可指認

彰化海邊女屍非失蹤老翁，警公告籲指認。（資料照）

2025/09/23 13:24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化線西海邊消波塊日前發現一具遺體，外界原以為是失蹤近60天的汪姓老翁，不過在移出後卻證實是女性浮屍，不僅不是老翁，還多了一個新的失蹤人口，警方已啟動無名屍作業，除陳報刑事局核對現有建檔的指紋及失蹤、行方不明人口資料，並公告招領，呼籲家中若有女性人口失蹤可前來指認。

由於浮屍移出後面目全非，難以辨認身分，已暫時移往彰化殯儀館，等待檢警進行DNA鑑定以確定身分。

請繼續往下閱讀...

汪姓老翁的家屬則在今天前往縣議員賴清美的服務處，向她表達謝意，感謝這段時間賴清美的協助，以及20日當天有不明身分遺體被發現卡在消波塊內，賴清美第一時間就通知他們前來指認。

賴清美則說，消波塊內的遺體已證實是女性遺體，對於汪姓老翁家屬來說是一則喜一則憂，心中五味雜陳，喜的是死者不是老翁，讓他們仍抱持一線希望，憂的是老翁至今仍下落不明；且遺體在證實不是老翁後，那這位女性大體到底是誰？如今又多了一個失蹤人口，希望能夠盡快確認身分。

彰化海邊女屍非失蹤老翁，代表又多了一個失蹤人口。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法