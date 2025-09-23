為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    泰女將倉鼠沖馬桶引眾怒 法院火速判拘役60日

    泰國籍女子Promin，慘忍將飼養的10隻倉鼠丟進馬桶沖走，台中地院火速判拘役60日。（擷取自Threads）

    泰國籍女子Promin，慘忍將飼養的10隻倉鼠丟進馬桶沖走，台中地院火速判拘役60日。（擷取自Threads）

    2025/09/23 13:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名27歲泰國籍女子Promin，慘忍將飼養的10隻倉鼠丟進馬桶沖走，還把過程拍下傳到Instagram限時動態炫耀，引爆社會公憤，檢方在得知後8天就火速偵結，依違反《動物保護法》等罪提起公訴，台中地院審理10天，也迅速依違反《動物保護法》等罪判她拘役60日，併科20萬元罰金，可上訴。

    上月底，有愛鼠人士網友在Threads中PO出一段疑似泰國女子在IG限動PO出將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉畫面，只見倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，直接被沖走，讓這位愛鼠網友非常痛心，而數萬網友也痛批殘忍。

    檢察官調查，Promin上月27日傍晚在北區租屋處和男友起爭執，一氣之下竟將10隻活蹦亂跳的倉鼠沖進馬桶、溺水慘死，事後還將手機拍攝影片，製成4段限時動態公開張貼，供不特定人觀賞，引發網友強烈撻伐，不少人痛斥「手段殘忍」。

    台中市動保處獲報隨即告發，警方循線比對，確認影片中女子正是上月底因逾期居留2年而被移民署收容的Promin，隨即將案件移送檢方偵辦，她雖坦承但辯稱是因男友揚言要「把倉鼠拿去餵蛇」，才會將倉鼠丟進馬桶沖掉，台中地檢署依違反動保法將她起訴。

    台中地院法官考量，Promin將10隻飼養的倉鼠以丟入馬桶的方式致其死亡，造成其恐懼、痛苦，甚至還將虐待動物的影片上傳網路供人觀賞，影響社會善良風氣，審酌她已坦承犯行，依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處拘役50日，併科20萬元罰金，散布虐待、傷害動物影像罪，則處拘役20日，兩罪合併處拘役60日，可上訴。

