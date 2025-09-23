恐嚇北市景美夜市攤商 留「阿志頭」、刺青8+9被逮

警方將黃嫌等3人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/23 13:14

〔記者陸運鋒／台北報導〕留著「阿志頭」且刺青的黃姓男子等4人，本月6日到台北市文山景美夜市，向其中5間攤商要求收取租金，此事被網友曝光後引發熱議，轄區文山二分局獲報後，擴大調閱監視影像鎖定身分，昨循線將黃嫌等3人拘提到案，詢後依恐嚇取財罪嫌送辦，將持續追查是否有幫派介入及其他共犯。

文山二分局調查，居住在北市景美的18歲黃嫌，平時無所事事，因聽聞在景美夜市的攤商都不用繳交租金，認為有利可圖，於是在本月3日與另名友人，對其中一家海產攤撂話「這攤子讓給我們做，若不要的話就付租金」，涉嫌變相勒索保護費。

據查，黃嫌在本月6日，再度夥同20歲馮姓、20歲徐姓及綽號「阿原」等4人，向麵攤、麻油雞攤、牛排攤及2間海產攤等5間攤商，同樣撂下「這攤子換人做做看，不要的話就付租金」等話語，隨後揚長而去。

事後店家在臉書社團發文，直指有不明人士到店家收取保護費，並揚言會再度上門，特徵為刺青並留「阿志頭」，店家遂在臉書號召「支援」，更直言週六晚間將在景美夜市「決戰」，地點鎖定在景美捷運2號出口附近水果攤巷內，此文引發熱議，也引起警方高度關注。

警方指出，接獲報案後立即展開追查，同時針對景美夜市加強巡邏，經調閱多支監視器後，循車號掌握黃、馮、徐等3名嫌犯身分，並於昨天下午持拘票、搜索票，前往北市景美、新北三峽及鶯歌，將黃等3嫌拘提到案，查扣手機等證物，詢後依恐嚇取財罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上追查有無教唆者或幫派介入。

警方強調，對於任何形式的恐嚇、收取保護費等不法行為，絕不寬貸，將依法嚴辦，也提醒民眾及店家若遇到類似情況，務必第一時間報警，警方將即刻到場處置。

黃嫌等人本月6日到北市景美夜市，要求攤商換人做，否則就要收取租金。（記者陸運鋒翻攝）

