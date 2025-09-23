為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    來都來了！ 台版「紅姐」騙視訊側錄 24男牟利 求刑78年半

    中國南京日前「偽娘紅姐事件」，警方查獲一名38歲焦姓男子，涉嫌男扮女裝假冒女子「紅姐」，在網路社群平台以柔媚嗓音與濾鏡效果製造虛假形象，誘騙至少1691名男性發生性行為。示意圖與新聞事件無關。（取自網路）

    2025/09/23 12:57

    〔記者王定傳／台北報導〕男子王聖忠在網路聊天室謊稱自己是動過變性手術的生理女，趁機側錄男網友裸露視訊畫面後，於網路販賣或恐嚇對方贖回，總共有24男網友被害，台北地檢署今日依意圖營利無故竊錄他人性影像等罪嫌起訴王，求刑合計78年6月。

    檢方調查，40歲王聖忠在聊天室利用「找三角男」或「找肉壯男」暱稱，尋找目標男網友聊天，等雙方交換Line、Skype帳號後，即透過通訊軟體向被害者謊稱自己是動過變性手術的「生理女」與被害者約砲。

    若被害者上鉤，王男就傳送網路搜尋的女性裸露照片，讓被害者信以為真，並於

    視訊方式時，要求對方裸露性器或自慰，王男則趁機側錄後上傳雲端，再以Twitter（X）帳號「直男監視器」，將影片製成簡短版目錄兜售、供買家選購觀賞，共有24人的私密影像遭散布。

    檢方統計，全案有5人受騙匯款2千至1萬元不等性交易費用，至王的銀行帳戶，王便以各種藉口推託、避不見面，共詐騙得手2萬5千餘元，另有被害者擔心影像外流，付了贖金，王男仍將被害人的性影像拿去賣掉。

    檢方斥責，王男假冒女性誘騙諸多被害人，趁機影片再以脅迫被害人購回，縱使願意出資購回，仍將私密影像公開銷售，惡性至為重大，因而具體量刑。

    檢方查出，王男涉散布24名被害者不雅影像部分，涉販賣非法竊錄他人非公開身體隱私部位等罪，各求刑3年；詐騙5人性交易款項，各求刑6月，恐嚇取財求刑2年、恐嚇取財未遂求刑1年、對2名被害者犯恐嚇危害安全罪，各求刑6月。

