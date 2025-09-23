為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    颱風天還在三仙台橋邊撿石頭 岸巡對2人開罰

    2人颱風天在海邊撿石頭被開單。（第一三岸巡隊提供）

    2025/09/23 12:28

    〔記者劉人瑋／台東報導〕海巡署東部分署第一三岸巡隊新港安檢所及第一機動巡邏站人員，今早7時許，依台東縣災害應變中心發布之劃定公告管制區執行岸際勸離勤務，巡查至成功鎮白守蓮一帶，也就在三仙台的拱橋邊時，發現2名民眾無視劃定公告管制區，進入海岸管制區，隨即由海巡人員向2名民眾告知此行為已違反災害防救法所列規範，並逕行開立舉發單，後續將函送台東縣政府裁處。

    「樺加沙」颱風海上、陸上颱風警報發布期間，海巡署為維護民眾生命及財產安全，亦同步配合地方主管機關，對進入劃定公告管制區域內之民眾進行舉發。依規定，公告劃定「本（台東）縣海域、港口、海岸、山區及各溪流區域範圍」為颱風期間管制區，非持有通行證件，不得進入。其實許多民眾都會在颱風過後的海邊撿拾奇石，運氣好點還能撿到寶石，海巡人員發現這2人皆是當地居民，雖非同夥卻皆在此地找石頭，即使宣導已夠久卻仍無視禁令，因此對2人開單告發。

    海巡署東部分署第一三岸巡隊呼籲，颱風期間縣市政府發布劃定公告管制區，未經許可進入管制區域，本隊將依法開立舉發單並函送縣政府裁處，依災害防救法第55條可裁罰新臺幣五萬元以上、25萬元以下罰鍰。為確保民眾自身安全，切勿前往海邊、岸際觀浪及遊憩。再次呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平臺」掌握即時海象、風速及海流數據，並留意相關災害管制資訊，提高風險意識，確保自身安全。

    2人颱風天在海邊撿石頭被開單。（第一三岸巡隊提供）

