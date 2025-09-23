為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    成功嶺新兵打靶「眼球不見了」 中檢立案調查釐清

    成功嶺新兵打靶「眼球不見了」，台中地檢署表示將會立案進行調查。（記者陳建志攝）

    成功嶺新兵打靶「眼球不見了」，台中地檢署表示將會立案進行調查。（記者陳建志攝）

    2025/09/23 12:05

    〔記者陳建志／台中報導〕陸軍十軍團邵姓士兵昨天傍晚在成功嶺進行步槍射擊時，子彈從他手中的步槍射出，打中其左臉頰，造成嚴重傷勢，連眼球都不見，經連夜輸血80袋手術搶救，今天凌晨5點多送進加護病房尚未脫險，除軍方進行內部調查，憲兵隊也已經報請台中地檢署指揮，台中地檢署表示已立案調查，將由軍法專組的柯學航檢察官指揮偵辦，釐清是槍枝還是人為因素。

    這名邵姓士兵昨天持T91步槍打靶受傷後立刻送醫急救，到院發現左眼粉碎，腦部有多塊金屬碎片，傷勢嚴重持續大量出血，急診進行緊急氣切，經輸血80袋並由整型外科及放射科醫師進行栓塞止血，清晨5點轉入加護病房，至今尚未脫險險境。

    軍方已經澄清，邵姓士兵是左臉受傷而非右臉，事故原因並非外界所傳的「膛炸」，而是「不明因素」所導致。

    據了解，因目前尚無法判定是槍枝的問題或人為因素，憲兵隊已報請台中地檢署指揮偵辦，台中地檢署表示，已立案調查，並指派軍法專組的柯學航檢察官指揮偵辦，將調閱現場監視器、訪談現場相關人員，釐清事發經過、打靶流程，以查明槍枝會擊發，究竟是彈藥問題、槍枝故障，或是人為因素。

