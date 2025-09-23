夜襲！中國漁船越界搶撈 金門海巡逆浪出擊

金門海巡隊二十二日晚間勸離料羅外滯留的商貨輪。（金門海巡隊提供）

2025/09/23 12:12

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第12巡防區表示，針對昨日晚間中國漁船非法闖入金門海域捕魚作業，金門海巡隊已在昨晚派遣船艇破浪夜襲、予以驅離。此外，料羅外海避風滯留的59艘商貨輪，海巡持續監控中，將待海象許可，再往勸離。

金馬澎分署表示，樺加沙颱風來勢洶洶，國籍漁船都早已返港避風，第12巡防區仍於22日偵獲中國籍56艘、外國籍3艘共59艘商貨輪滯留料羅外海避風，並發現有疑似中國漁船越界。

請繼續往下閱讀...

金馬澎分署表示，金門海域受颱風外圍環流影響，海面風力達陣風10級，浪高3至4公尺，海象惡劣，但為嚇阻中國漁船越界作業及商貨輪違規滯留，金門海巡隊派出PP-10081艇漏夜頂風出港，在金門母嶼東南方海域，驅離10艘中藉船舶。

金馬澎分署指出，中國漁船在颱風夜涉險作業，不僅將自己置於高度危險中，一旦發生意外，也增加救援難度及救難人員安全風險，金馬澎分署對此表達強烈譴責。待海象許可或颱風過境，將對越界作業或違規滯留船舶強勢取締，維護我國海洋權益及海域治安。

地區漁民表示，颱風天在海上從事驅離或救援都是高難度又充滿風險的行為，海巡單位守土有責，但面對境外船隻闖入，該如何掌握任務執行的分寸？中央高層應該有更人性化的指導方針；此外，對於料羅港避颱暫泊的商貨輪，無論國籍為何？應有更多人道考量，建議交通或國安部門出面統整事權，以免遭質疑有執法盲區，也易招來坊間雜音。

金門海巡隊二十二日晚間出海勸離越界捕魚的中國漁船並勸離料羅外滯留的商貨輪。（金門海巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法