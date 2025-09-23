刑事局掃蕩盜版教材 總侵權市值逾40億元

嫌犯盜拷教材販售謀利。（民眾提供）

2025/09/23 11:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊今（23）日公布查獲非法侵權教材，包括大學原文書、校內校用卷、國中教育會考試卷、學測模擬試題及多益教材等，侵權市值逾40億元。

偵三隊指出，配合台灣高等檢察署「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，專案小組歷時數月縝密調查，鎖定楊嫌、柯嫌、許嫌、洪嫌、張嫌及高嫌等6人涉嫌重大，今年2月間展開第1波搜索行動，先後在台南、彰化及台中等地查緝，共查扣電腦主機2台、筆電3台、手機2支、USB對拷機1台、外接式硬碟2顆、隨身碟7顆、學測模擬試卷500份、校用試卷100份、多益試卷100份、出貨單及客戶資料等相關證物。

經調查，涉案犯嫌曾任補教及教材經銷等相關業務，熟稔市場需求並掌握試卷及題庫來源，遂未經授權利用網路平台販售盜版教材，其中柯嫌更為提升客戶選書意願，竟以附贈名義提供他人盜版教材檔案，甚至設置「1對31 USB對拷機」進行大規模盜拷，彷如教材盜版印鈔機，藉此謀取不法利益。

今年7月間，專案小組進行第2波搜索行動，先後在高雄、台南查獲周嫌、李嫌及張嫌等3人，查扣電腦主機1台、筆電1台及隨身碟2顆，內含大批電子電機工程教材之盜版檔案，涉案犯嫌等自網路非法下載原文教材及解答電子檔後，於網路拍賣網站上刊登販售牟利，並透過LINE或雲端進行交易及傳輸檔案，其中張嫌甚至將完整習題解答檔案拆解為單一題目或章節，以逐筆收費方式進行銷售營利。

警方表示，經著作權人進行辨識，盜版教材及原文書電子檔總數量逾50萬筆，總侵權市值逾40億元，全案依違反著作權法偵辦。

