    首頁　>　社會

    以為網路遇真愛！女網友稱病急需百萬 警、銀聯手拆「詐」彈

    黃姓男子到銀行欲提領100萬元給自稱因病急需百萬元的女網友，南市六分局員警到場勸阻，保住黃男的存款。（民眾提供）

    黃姓男子到銀行欲提領100萬元給自稱因病急需百萬元的女網友，南市六分局員警到場勸阻,保住黃男的存款。（民眾提供）

    2025/09/23 11:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名黃姓男子以為在網路遇上真愛，為了網路上的老婆，欲提領100萬元台幣，作為這名老婆的醫藥費，所幸在警方與銀行的聯手攔阻下，成功拆除這枚愛情「詐」彈，讓黃男不致成為冤大頭。

    南市警六分局金華派出所於22日上午9時許，接獲金華路某銀行通報表示有名男子臨櫃欲提款100萬元台幣，但神色有異、說話吞吞吐吐，疑似遭到詐騙。

    警員楊東穎、高銘宏獲報前往了解，發現黃姓男子於今年8月間認識1名女網友，在對方甜言蜜語攻勢下，黃男以為在網路遇到真愛，與對方以老公、老婆互稱。

    近日該老婆自稱因病在醫院隔離接受治療，需要醫藥費100萬元，黃男信以為真、到銀行欲提領現金，幸遇到機警行員發現異樣，但行員苦勸不聽後，趕緊通報警方前來。警方到場向黃男點破這是詐騙集團慣用的愛情詐騙手法，苦口婆心地詳細解釋，黃男才驚覺受騙，不再堅持領錢，對銀行行員與警方及時攔阻表達由衷謝意。

    南市警六分局長劉全福表示，對於網路上陌生交友應小心，詐騙集團常假借交友名義培養網愛感情，再以投資或就醫急需金錢等理由騙取財物。若民眾遇到可疑訊息或投資機會，請即撥打165反詐騙專線，或向鄰近警局派出所查證，以保護自己的財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

