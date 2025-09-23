為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    60萬元黃金降價急售43萬元 買家貪小便宜「買到黃銅」

    國際黃金價格飆漲，買家花7折入手一批黃金，沒想到被騙買到「黃銅」。 示意圖（路透檔案照）

    2025/09/23 11:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃金價格飆漲，郭姓女子向親友謊稱手上有一批黃金被棄單，缺現金周轉急售，林姓女子以市價7折「撿便宜」，花了43萬餘元入手這批黃金，結果拿到銀樓檢驗時，發現竟然是買到「黃銅」，郭女裝傻不還錢，林女報警提告，檢方偵結後依詐欺罪起訴郭女。

    檢方指出，30歲郭女的前夫有一位曾姓表弟，曾男和郭女曾一起合作投資黃金，兩人再從投資比例分配利潤，但疑分配有落差，兩人為此曾發生爭執；去年3、4月間，郭女聲稱手上有一批黃金被合作廠商棄單，缺錢周轉急需有人接手。

    曾男的老婆林女得知此事後，以撿便宜的心態向郭女用市價7折入手這批黃金，林女拿到這批黃金後，趕緊拿去銀樓檢驗，沒想到驗出不是黃金，而是黃銅；林女氣炸，要求郭女把買黃金的43萬餘元還她，但郭女卻耍賴不還，林女只好報警提告。

    高雄地檢署偵查時，郭女聲稱這批黃金是她向抖音直播主購得，她入手後沒有驗過真偽，不曉得買到假黃金，但檢察官要求她出示相關購買紀錄時，郭女卻雙手一攤，說自己沒有保留交易紀錄的習慣，無法提供證明；由於郭女說詞不被檢方採信，她自己無法證明被騙，因此偵結後依詐欺罪將她起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

