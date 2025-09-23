為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    違法開發2.5萬平方米山坡地 「和山光電」業者、水保技師等7人起訴

    高雄大樹和山光電案，復原後空拍照。（記者蔡清華翻攝）

    高雄大樹和山光電案，復原後空拍照。（記者蔡清華翻攝）

    2025/09/23 11:36

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大樹區「和山光電」因違法施工被高雄市府開罰並移送偵辦，經橋頭地檢署偵查終結，電廠業者林瑞豐與水保技師等7人擅自變更原核定計畫施作，違法開發2.5萬平方米山坡地，林與吳姓水保技師各求刑2年半，並督促廠商將山坡地植生覆蓋率回復至符合水土保持技術規範之程度。

    經查，林瑞豐、林姓股東基於在公有山坡地內擅自墾殖開發，投入巨資開發太陽能光電業，擅自變更原核定計畫施作於不可開發區進行開發，陸續進行第一期、第二期開發工程，總違規開發面積合計達2萬5897.18平方公尺。

    水利局於今年6月19日移請橋頭地檢署偵辦，23日廢止第2期水保計畫，經發局也已報請能源署廢止原相關籌設許可及施工許可，都發局亦已報請內政部就原開發計畫部分調整回原編定使用以恢復植生。經濟部能源署上月已針對業者違法在未核准區域進行光電施工部分，廢止和山光電二期水保施工許可。

    橋頭地檢署6月23日與水利局水保人員勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，經調閱相關資料，7月22日執行搜索，並對被告林、吳聲請羈押禁見獲准。

    起訴林瑞豐等7人分別遭求處2年半至7個月不等徒刑，並請高雄市政府持續督促廠商將山坡地植生覆蓋率回復至符合水土保持技術規範之程度，經現場履勘，確認第一期工程違規太陽能光電板基座已經拆除，第二期工程現場植生已舖設完成、3座滯洪沈砂池及排水溝、集水井皆已完成，避免水土流失危險。

    檢方要求業者將山坡地植生覆蓋率回復至符合水土保持技術規範之程度。（記者蔡清華翻攝）

    檢方要求業者將山坡地植生覆蓋率回復至符合水土保持技術規範之程度。（記者蔡清華翻攝）

