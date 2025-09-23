國道1號3車連撞 1駕駛左腿骨折送醫

天雨路滑加視線不佳，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕國道1號今上午6時許發生3車連撞意外，35歲王姓男子開車行經南下35.6公里泰山路段，疑似天雨路滑自撞護欄，王男汽車停在外側車道等待救援，但後方1輛轎車、小貨車反應不及，造成連撞車禍。而王男站在路邊被小貨車撞擊，造成左腿骨折，送醫救治後無大礙，詳細車禍原因警方將進一步釐清。

據悉，王男自撞後將汽車停在外側車道等待拖吊救援，後方31歲顧姓駕駛未注意，撞上王男的汽車，接著45歲小貨車駕駛也沒注意，又接著撞上前車外，還撞到站在路邊的王男，他當場倒地左腿骨折，消防人員獲報趕抵，即刻將王男送醫。警方對3名駕駛進行酒測，3人酒測值均為0，詳細車禍原因仍待釐清。

國道警局呼籲，開車應隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃燈，儘速移至安全處所；若有人員傷亡或車輛無法行駛情形，所有人員儘速撤至護欄外或車道外，於車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，利用高速公路1968App警政報案功能或撥打110報案。

