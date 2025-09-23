為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道1號3車連撞 1駕駛左腿骨折送醫

    天雨路滑加視線不佳，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

    天雨路滑加視線不佳，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/23 11:26

    〔記者徐聖倫／新北報導〕國道1號今上午6時許發生3車連撞意外，35歲王姓男子開車行經南下35.6公里泰山路段，疑似天雨路滑自撞護欄，王男汽車停在外側車道等待救援，但後方1輛轎車、小貨車反應不及，造成連撞車禍。而王男站在路邊被小貨車撞擊，造成左腿骨折，送醫救治後無大礙，詳細車禍原因警方將進一步釐清。

    據悉，王男自撞後將汽車停在外側車道等待拖吊救援，後方31歲顧姓駕駛未注意，撞上王男的汽車，接著45歲小貨車駕駛也沒注意，又接著撞上前車外，還撞到站在路邊的王男，他當場倒地左腿骨折，消防人員獲報趕抵，即刻將王男送醫。警方對3名駕駛進行酒測，3人酒測值均為0，詳細車禍原因仍待釐清。

    國道警局呼籲，開車應隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃燈，儘速移至安全處所；若有人員傷亡或車輛無法行駛情形，所有人員儘速撤至護欄外或車道外，於車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，利用高速公路1968App警政報案功能或撥打110報案。

    天雨路滑加視線不佳，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

    天雨路滑加視線不佳，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播