    首頁　>　社會

    桃園超商店員機警報案 成功攔阻偶像互動詐騙

    桃園市67歲賴姓婦人購買13萬點數卡，要求店員幫忙瓜開拍序號，店員認為有異通報警方到場阻詐。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/09/23 11:24

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區67歲賴姓婦人是中國男藝人于龍的忠實影迷，並在臉書上加入于龍的粉絲團，但卻因此遭假冒的粉絲團小編誆稱若想要與偶像互動，就要花新台幣13萬元買蘋果點數卡，所幸超商店員機警察覺異狀，通報警方到場勸說，及時攔阻詐騙。

    桃園市大園警分局大園派出所於昨（22）日下午接獲超商店員報案，指稱有1名婦人大手筆購買13萬元蘋果點數卡，並要店員幫忙刮開序號拍照，店員覺得有異，懷疑婦人可能是遭到詐騙，於是通報警方到場關心。

    員警獲報前往了解，得知賴姓婦人是在臉書上加入于龍台灣粉絲團，後續有1名自稱粉絲團小編的帳號與她聯繫，稱說只要購買13萬元的蘋果點數卡並拍序號回傳，就可以與偶像進一步互動，賴婦覺得機會難得、相當心動，未加查證便掉入陷阱。

    員警當下以實際的新聞案例向賴婦勸說，順利攔阻賴婦遭到詐騙，賴婦也感謝警方的熱心，幫忙守住她的積蓄。警方呼籲，網路上身分極容易偽造，應多加查證真實性，若對方提及金錢相關訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或直接至派出所諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方帶回賴婦以真實案例勸說，保住其13萬元積蓄，賴婦頻道感謝。（記者余瑞仁翻攝）

