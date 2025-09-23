為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    房客颱風天出國忘關窗！ 房東修繕求償6.9萬只賠這個數字

    去年10月山陀兒颱風重創高雄，有房東因房客出國未關窗害房子成重災區。（資料照）

    去年10月山陀兒颱風重創高雄，有房東因房客出國未關窗害房子成重災區。（資料照）

    2025/09/23 11:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕薛姓女子把房子租給外籍人士G男，G男到菲律賓出差時，正巧遇到颱風來襲，他疑似忘關窗戶，導致紗窗被強風吹落，薛女接到管理員電話回家查看，驚覺全屋家具已被強風挾帶暴雨吹爛，兩人為了修繕事宜鬧上法院，由於大部分家具都已老舊，薛女雖求償6萬多元，但最後只獲得6千多元賠償金。

    判決指出，去年10月，山陀兒颱風來襲，高雄測得創紀錄的15級強陣風，市區路樹、招牌、看板等也被強風重創；颱風來襲時，向薛姓女子租房的G男剛好到菲律賓出差，人不在家，社區管理員看到有紗窗掉在社區外的大馬路上，管理員問過社區1、2位住戶，他們說沒有掉紗窗，所以管理員打電話詢問薛女，請她來房屋查看，後來薛女就來拿走紗窗。

    薛女拿走紗窗後回到出租的房子查看，一打開門，就看到窗戶沒關，房裡有多項家具物品都被雨水淋濕、受潮；薛女傳訊給G男「你窗戶沒關，電扇沒關，整個地板都積水」，人在菲律賓的G男看到訊息後，於颱風過後返回台灣處理，但卻跟薛女因房屋修繕問題出現歧意。

    兩人最後鬧上法院，薜女求償6萬9千多元，但高雄地方法院簡易庭審理時，G男辯稱，之前房子就有漏水情況，他叫薛女修繕漏水都沒理會，這次家具、家電被水泡爛跟他無關；但法官綜合相關事證，認定家具受損就是G男颱風天忘關窗戶所致，但因大部分家具和家電都老舊，經折舊計價後，判G男應賠6千餘元，可上訴。

