逆轉！ 開車撞「館長」成吉思汗台中館殺人未遂撤銷 更一審輕判

2025/09/23 10:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子去年前往網紅「館長」陳之漢開設的健身房應徵未果，竟開貨車衝撞台中北屯「成吉思汗健身俱樂部」台中館，幸好人員及時閃避無人傷亡；一審、二審都認為林男明知當時健身房內人員眾多，竟基於殺人的不確定故意的犯意衝撞，依殺人未遂重判5年8月，林男不服上訴最高法院，經發回更審，更一審今天宣判，撤銷原判決獲輕判，改依強制罪判處4月徒刑，毀損罪則判1年2月，仍可上訴。

台中地院判決指出，林男因前往「成吉思汗健身俱樂部」台中館應徵未果，傳訊息也未獲回應，去年6月12日竟趁開貨車幫友人載運物品前往回收場回程時，表示要開車去別的地方，坐在副駕駛座的友人察覺有異想報警，林男卻搶走友人手機不讓他報案。

林男在晚間7點39分左右開車抵達「成吉思汗健身俱樂部」台中館前的對向車道，立刻駕車左轉朝健身房的大門衝撞而駛入館內，造成大門向前噴飛撞到前方的矮桌及紅龍柱，地板磁磚也被壓壞，員工和會員見狀紛紛閃避，所幸沒有造成人員傷亡，林男肇事後一度下車離開，後來又返回現場遭警方逮捕送辦。

台中地院審理時認為，當時是下班後的夜間時段，是民眾到健身房運動的尖峰期、健身房門口的民眾進出頻繁，且當時有員工在在櫃檯內、10幾名會員在閘門後方的區域，還有一名男子正準備從閘門走向大門，一旦有員工、會員恰好靠近大門、坐在左側座位區，或林男行車方向有所偏移，則駕車衝撞的行為，可能波及館內之人員，進而發生致人死亡的結果。

林男審理時，對於涉及強制、損壞他人物品等犯行均坦承不諱，不過矢口否認有何殺人未遂犯行，辯稱「我有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，我當時想說只會撞到門、不會撞到人，我沒有殺人、想要撞誰的意思」。

不過法官不採信，一審依殺人未遂判處5年8月徒刑，林男不服上訴二審，今年3月台中高分院法官審理後，仍不採信林男的辯詞，判決駁回，仍維持5年8月徒刑，林男不服上訴最高法院後，發回台中高分院重新審理，今天更一審宣判，撤銷原判決，改依強制罪判處4月徒刑，毀損罪則判1年2月，仍可上訴。

林男去年6月開小貨車衝撞「成吉思汗健身俱樂部」台中館，一、二審都依殺人未遂判5年8月，更一審今天宣判，改依強制罪獲輕判。（圖由民眾提供）

