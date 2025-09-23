為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    逆轉！ 開車撞「館長」成吉思汗台中館殺人未遂撤銷 更一審輕判

    林男去年6月開小貨車衝撞「成吉思汗健身俱樂部」台中館，一、二審都依殺人未遂判5年8月，更一審今天宣判，改依強制罪獲輕判。（圖由民眾提供）

    林男去年6月開小貨車衝撞「成吉思汗健身俱樂部」台中館，一、二審都依殺人未遂判5年8月，更一審今天宣判，改依強制罪獲輕判。（圖由民眾提供）

    2025/09/23 10:53

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子去年前往網紅「館長」陳之漢開設的健身房應徵未果，竟開貨車衝撞台中北屯「成吉思汗健身俱樂部」台中館，幸好人員及時閃避無人傷亡；一審、二審都認為林男明知當時健身房內人員眾多，竟基於殺人的不確定故意的犯意衝撞，依殺人未遂重判5年8月，林男不服上訴最高法院，經發回更審，更一審今天宣判，撤銷原判決獲輕判，改依強制罪判處4月徒刑，毀損罪則判1年2月，仍可上訴。

    台中地院判決指出，林男因前往「成吉思汗健身俱樂部」台中館應徵未果，傳訊息也未獲回應，去年6月12日竟趁開貨車幫友人載運物品前往回收場回程時，表示要開車去別的地方，坐在副駕駛座的友人察覺有異想報警，林男卻搶走友人手機不讓他報案。

    林男在晚間7點39分左右開車抵達「成吉思汗健身俱樂部」台中館前的對向車道，立刻駕車左轉朝健身房的大門衝撞而駛入館內，造成大門向前噴飛撞到前方的矮桌及紅龍柱，地板磁磚也被壓壞，員工和會員見狀紛紛閃避，所幸沒有造成人員傷亡，林男肇事後一度下車離開，後來又返回現場遭警方逮捕送辦。

    台中地院審理時認為，當時是下班後的夜間時段，是民眾到健身房運動的尖峰期、健身房門口的民眾進出頻繁，且當時有員工在在櫃檯內、10幾名會員在閘門後方的區域，還有一名男子正準備從閘門走向大門，一旦有員工、會員恰好靠近大門、坐在左側座位區，或林男行車方向有所偏移，則駕車衝撞的行為，可能波及館內之人員，進而發生致人死亡的結果。

    林男審理時，對於涉及強制、損壞他人物品等犯行均坦承不諱，不過矢口否認有何殺人未遂犯行，辯稱「我有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，我當時想說只會撞到門、不會撞到人，我沒有殺人、想要撞誰的意思」。

    不過法官不採信，一審依殺人未遂判處5年8月徒刑，林男不服上訴二審，今年3月台中高分院法官審理後，仍不採信林男的辯詞，判決駁回，仍維持5年8月徒刑，林男不服上訴最高法院後，發回台中高分院重新審理，今天更一審宣判，撤銷原判決，改依強制罪判處4月徒刑，毀損罪則判1年2月，仍可上訴。

    林男去年6月開小貨車衝撞「成吉思汗健身俱樂部」台中館，一、二審都依殺人未遂判5年8月，更一審今天宣判，改依強制罪獲輕判。（圖由民眾提供）

    林男去年6月開小貨車衝撞「成吉思汗健身俱樂部」台中館，一、二審都依殺人未遂判5年8月，更一審今天宣判，改依強制罪獲輕判。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播