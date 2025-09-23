為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    孝子遇詐遭恐嚇求助 警解圍送回家

    新北市呂姓孝子遭詐團以假交友、黑道威脅，急得求助途經的霹靂小組成員解圍（見圖），員警還送他返家。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市呂姓孝子遭詐團以假交友、黑道威脅，急得求助途經的霹靂小組成員解圍（見圖），員警還送他返家。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/23 10:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名照顧病父的20歲呂姓男子，上網遇到自稱高中同學的不明人士，雙方聊得很愉快想碰面，卻提出幫她購買5萬元點數，還須先交給陳哥保證金，因呂男無力支應，陳哥還恐嚇「黑道處理」，呂男急得快哭出來之際，恰巧保大霹靂小組巡邏停車，他衝上前求助，但詐團持續電話轟炸，警員接過電話，聽到外籍口音，告誡「不要再騷擾台灣人…」，詐團嚇掛斷電話，隨後得知呂男照顧病父，還趕緊載他回家，化解一場虛驚。

    新北市保大二中隊員22日下午在板橋區文化路巡邏，遇到一名神情驚慌的年輕男子求助，呂男自稱在板橋與高中同學約見面，未料對方要求幫她買5萬元遊戲點數，交給綽號「陳哥」的人「保證金」，因心生疑慮遲疑，未料遭恐嚇「會找黑道處理」。

    呂男擔心之際，發現一輛警車停在超商前，衝上前求助員警，當員警瞭解案情時，詐團陳哥透過臉書Messenger狂打電話，員警接聽電話，發現對方口音明顯不是台灣人，更在員警表明身分後辱罵，員警當場喝斥「不要騷擾我們台灣人」，嚇得詐團匆忙掛斷通話，呂男被嚇哭，警方協助他封鎖帳號，也安撫呂男不用害怕。

    警方隨後主動聯繫工作中的呂母，呂母得知愛子疑被詐，家中還留有臥病丈夫，急得放下工作趕回家，員警安撫呂母，承諾載呂男回家。

    不久警車剛駛入呂男住處巷口，呂母便急得在門外等候，呂男見到媽媽哭訴，在臉書結識自稱高中同學相約吃飯，未料遇上詐騙一事，員警離開前再三叮囑母子，留意騙人伎倆、遭遇任何疑問都可以尋求警察協助，母子再三向員警道謝、表達感激。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北市呂姓孝子遭詐團以假交友、黑道威脅，急得求助途經的霹靂小組成員解圍，員警還送他返家（右）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市呂姓孝子遭詐團以假交友、黑道威脅，急得求助途經的霹靂小組成員解圍，員警還送他返家（右）。（記者吳仁捷翻攝）

    
    
    熱門推播