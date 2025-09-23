5折販售盜版學測模擬試卷 9嫌侵權40億被法辦

刑事警察局智慧財產權偵查大隊查獲9組嫌犯販售盜版試卷，不法侵權逾40億元。（記者黃佳琳翻攝）

2025/09/23 10:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕刑事警察局智慧財產權偵查大隊發動「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，針對非法販售大學原文書、校內校用卷、國中教育會考試卷、學測模擬試題及多益教材進行查緝，查獲9人以低於市價5折的價格販售盜版試卷，侵權逾40億元，9人訊後被依違反著作權法送辦。

刑事局偵三隊指出，楊姓（女、51歲）、柯姓（51歲）、許姓（女、21歲）、洪姓（28歲）、張姓（53歲）及高姓（女、24歲）曾任補教及教材經銷等相關業務，他們熟知市場需求並掌握試卷及題庫來源，利用網路平台販售盜版教材，其中柯男為提升客戶選購意願，竟以附贈名義提供盜版教材檔案，並設置「1對31 USB對拷機」進行大規模盜拷，彷如教材盜版印鈔機。

偵三隊於今年2月進行首波取締，分別在台南市新營區、安南區、彰化縣彰化市及台中市北屯區等地查扣電腦主機2臺、筆記型電腦3臺、手機2隻、USB對拷機1臺、外接式硬碟2顆、隨身碟7顆、學測模擬試卷500份、校用試卷100份、多益試卷100份、出貨單及客戶資料等相關證物。

今年7月間，專案小組先後在高雄市三民區、台南市東區、歸仁區查獲周姓（23歲）、李姓（23歲）及張姓男子（28歲）等3人，從網路非法下載原文教材及解答電子檔後，於網路拍賣網站上刊登販售牟利，並透過LINE通訊軟體或雲端空間進行交易及傳輸檔案，其中張嫌甚至將完整習題解答檔案拆解為單一題目或章節，以逐筆收費方式進行銷售營利。

偵三隊表示，楊男等9人以低於市價5折的價格，向家長和補習班販售的校內校用卷等試卷，經出版社進行辨識，盜版教材及原文書電子檔總數量逾50萬筆，總侵權市值逾40億元，他們到案後坦承犯行，被依違反著作權法移送高雄、台南、彰化及台中地方檢察署偵辦。

