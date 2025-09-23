網路交友變投資2婦遭詐騙 警騎ubike飛車逮面交車手

警方逮獲宋姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/23 10:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕45歲楊姓女子以為在網路上搭訕是遇到真愛，結果對方卻一再叫她投資虛擬貨幣，她匯出數十筆共計50萬元後才查覺有異，配合警方逮獲宋姓車手到案。警方根據宋嫌取款紀錄追查，又發現另名婦人被詐騙14萬元。全案警方依法送辦並追究幕後詐騙集團中。

警方表示，楊女是日前在臉書FACEBOOK上遇網友主動加好友，雙方進一步聊天談心後，對方即以「心疼她賺錢辛苦」為由，邀她參與穩賺不賠的虛擬貨幣投資，即加入詐騙集團創設之假虛擬貨幣交易平台。

楊女轉帳匯款數十筆後，對方又稱「帳戶交易有異常」，需改由業務員做線下交易，要她交付現金給「VIP交易所」的業務員。楊女再次面交2次現金後，終於開始覺得可疑，加上出金不順，驚覺是遇到詐騙，便向北市刑警大隊偵一隊報案。

警方得知詐團仍與楊女聯繫約定面交款項，便在約定面交地點現場周邊埋伏，車手出現取款時，騎著ubike的便依刑警立刻飛車上前逮捕取款的43歲宋姓車手，現場查扣贓款50萬元、假冒VIP交易所業務員名牌、詐騙工作手機等證物。

警方根據宋嫌取款紀錄追查，進而聯繫到1名77歲楊姓老婦，她也在網路上認識1名男網友，在對方的花言巧語之下加入假虛擬貨幣投資平台，交付車手新臺幣14萬及美金1450元現金。楊婦一開始接到警方通知時還不願相信遭詐，直到警方親自上門、苦口婆心勸阻後，才從愛情詐騙的美夢中清醒過來。

警方表示，詐騙集團手段與日俱進，無論是投資、交友、假檢警、網購分期付款等，只要要求你去轉帳、匯款、面交現金就一定是詐騙，有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭詐損失慘重。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

