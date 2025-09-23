屏警苦追半年 逮專偷馬達、鐵棍6旬竊賊

屏警逮專偷馬達、鐵棍的6旬竊賊。（屏東警分局提供）

2025/09/23 10:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（2025）年3月及8月，一家位於屏縣長治鄉德新路上的木材工廠，前後共發生2起馬達、鐵棍等物品遭竊案，警方受理後鍥而不捨追半年，近日逮到竊賊，還失主公道。

屏東警分局表示，德協派出所警員楊宇澤受理竊案後，立即調閱轄區周遭各路口監視器畫面，發現上述造成被害人損失約數千元的2起竊案嫌疑人應屬同一人，均是騎乘機車且後方附掛拖車，面容研判約60多歲男子，但因竊嫌所騎乘的機車車牌均遭附掛拖車遮蔽，苦苦無法查得該竊嫌的確切資料。

但楊姓員警將該名嫌疑人特徵謹記在心，不論是巡邏、勤區查察或守望等勤務都會特別巡視是否有相同特徵的機車，盼能盡早將竊嫌查緝到案，果然「皇天不負苦心警」，近日楊員休假外出時，突然發現前方機車特徵與所追緝的車輛相同，再進一步觀看駕駛人身形、穿著也與嫌疑人相符，因此立即尾隨其後，並請所內同事前往支援，最終在長治鄉德新路段將這名男子攔下，比對無誤後將年約64歲的許嫌帶返所說明，全案依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

屏東警分局分局長林明波表示，案件發生至破案雖事隔約半年，但仍是將竊嫌查緝到案，顯示同仁鍥而不捨的精神以及對案件負責用心的態度，值得肯定，也呼籲民眾應提升加強物品防竊措施，警方則會持續以行動守護治安，用心打造安全、安心的環境。

