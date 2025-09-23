為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    深夜撞傷女騎士逃逸又連撞路旁汽機車 廂型車駕駛棄車落跑

    逃逸駕駛將車輛棄置產業道路上。（民眾提供）

    逃逸駕駛將車輛棄置產業道路上。（民眾提供）

    2025/09/23 10:14

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名尤姓女子昨日深夜11時許，準備騎車返家，行經中正路時卻遭一輛香檳色廂型車撞倒噴飛，該車當場逃逸。所幸熱心民眾通報119協助尤女就醫，暫無生命危險。警方追查時發現，肇事車輛逃逸期間，沿途又撞擊一輛機車及兩輛汽車，最終將車輛棄至安中產業道路旁，目前已鎖定特定對象全力查緝中。

    警方調查，因撞擊力道猛烈，42歲尤女連人帶車，噴飛50公尺左右，當場倒在馬路中央，而肇事的廂型車竟直接逃逸。

    目擊民眾指出，當時就看到廂型車撞上女騎士，聽到碰一聲，本以為廂型車會停下，沒想到居然肇事逃逸，一點擔當都沒有。

    所幸尤女送醫救治後，無生命危險，僅四肢及身體有多處擦、挫傷，經治療後已無大礙。

    基隆市警察局獲報後，現已組成專案小組，並調閱案發現場監視器，進行追查，釐清肇事司機身分。追查時卻發現，肇事車輛一路開往安中產業道路，途中還撞毀路旁兩輛機車及一輛汽車，最後駕駛棄車逃逸，目前已鎖定特定對象查緝中。

    救護人員趕抵現場，協助將尤女送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員趕抵現場，協助將尤女送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

    肇事車輛撞毀路旁機車。（記者吳昇儒翻攝）

    肇事車輛撞毀路旁機車。（記者吳昇儒翻攝）

    路旁車輛遭受波及。（記者吳昇儒翻攝）

    路旁車輛遭受波及。（記者吳昇儒翻攝）

    熱門推播