    社會

    嚇！國道高架護欄外驚見警察 專抓這違規「5000元起跳」

    國道3號北向南投草屯路段，赫見員警（紅圈）在高架護欄外側取締違規，嚇得民眾在網路貼文提醒，國道警方則回應，是在執行大型車違規佔據內側車道勤務。（圖由民眾提供）

    2025/09/23 10:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號北向南投草屯221公里處，近日有民眾開車赫見國道高架護欄外側，竟有1名員警站崗，還緊盯國道車流，嚇得在網路貼文，提醒行經該路段要注意超速取締，以免荷包失血，對此，國道七隊警方回應，該員警並非取締超速，而是針對大型車違規佔據內側車道開罰，違者可處5000元至6000元罰鍰。

    民眾表示，近期行駛國道3號北上路段經過草屯時，發現在國道高架道路的護欄外側，竟然站了1名警察，只見員警緊盯往來車輛，他深怕是要抓超速，或是抓未繫安全帶，便在網路呼籲往來用路人要注意。

    國道警方則表示，民眾目擊到的值勤員警，其實是在取締「大型車佔用內側車道」勤務，由於內側車道具有超車功能，且大型車、慢速小型車佔用內側車道會影響車流順暢，因而以不定時、不定點派員在多事故路段取締違規，違者可處5000元至6000元罰鍰，呼籲用路人依規行駛，以免受罰。

