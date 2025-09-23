嘉市高樓層建物救災 審計室要求檢討消防車輛配置

為避免影響高樓層救災效能，嘉市審計室要求消防局檢討消防車輛配置。（嘉市消防局提側）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市審計室報告指出，目前嘉市6層以上大樓有619棟，經進行交疊分析發現，仍有75棟未被2個以上即時搶救區域覆蓋，約占12％，其中不乏21層等超高樓層，為避免消防救災車輛配置成為「防護漏洞」，影響高樓層救災效能，要求消防局檢討並強化支援體系。

審計室點出，全市雲梯消防車救援高度10層以上50公尺雲梯消防車僅1輛，可達16層樓，配置德安分隊，其餘4輛30公尺雲梯車救援高度僅達10層樓，16層以上高度雲梯車目前未配置。

經盤點分析，全市現有2輛水庫消防車及1輛雲梯消防車車齡逾15年，已達汰換年限，需優先汰舊換新，以確保救災任務執行安全與效能。

消防局回應，嘉市幅員小，各分隊相互支援時間平均在5分鐘內即可抵達，可由其他具雲梯車分隊（如第一、第二、德安或湖內）迅速支援，實際高空救災能力無虞，能有效發揮全市支援調度機制。

目前全市配置一輛50公尺雲梯車，其涵蓋範圍與出勤件數經歷年分析，皆可有效支應高樓外部救援任務。50公尺以上規格高階雲梯車總經費約4000萬元以上，以實際出勤需求與建築物高樓火災發生機率進行比較，若再增購第二輛高階雲梯車，其使用頻率可能無法相符於高額投資支出，恐形成資源閒置。

消防局認為，為強化高樓火災應變能力，在資源分配有限下，建議暫緩增購第二輛50公尺以上雲梯消防車，並優先推動加強高樓建築自主防災機制、提升雲梯車操控訓練與協同作戰能力、導入科技輔助與智慧調度系統等 ，未來視實際需求，再行規劃後續高階裝備擴編。

消防局說，目前逾齡車輛包含水庫車2輛，預計11月驗收後到位汰換服勤，另有雲梯車1輛已完成採購，預計明年6月辦理驗收完成，即可加入出勤。

