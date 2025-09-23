女騎士載女乘客遭小貨車撞傷 願給男駕駛緩刑機會

小貨車把女子撞到粉碎性骨折逃逸，受害者同意讓男子獲判緩刑。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/09/23 09:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕邱姓男子2023年6月間某日凌晨5點多駕駛小貨車行經苗栗縣大湖鄉一處產業道路，將對向阮姓機車女騎士及乘客撞倒後逃逸，機車女騎士多處受傷、後座女乘客左股骨髁開放粉碎性骨折。邱男之後被逮，他於開庭時稱，已失去經濟能力，健康狀況差、且有老母與3名子女需撫養，邱男與2名被害者達成和解，苗栗地院法官近期審理後，考量邱男與2名被害者和解且阮女出庭表示同意給邱男緩刑機會，依肇事逃逸罪判處邱男有期徒刑6個月、緩刑2年。

邱男於事發當時駕駛小貨車經由該產業道路由山上往山下方向行駛，未注意到騎車上山的阮女及乘客，將2人撞倒後逃之夭夭，導致女騎士左前額挫傷合併皮下血腫、右肘挫傷、左肘、左膝擦傷；機車後座女乘客左股骨髁開放粉碎性骨折等傷。

請繼續往下閱讀...

經警方追查後，邱男被逮捕到案，之後邱男陸續與2名被害者達成和解，並於庭訊時稱其罹患糖尿病、視力衰退、視網膜剝離須手術，且無經濟來源，需要扶養其母親等。

法官考量邱男與2名被害者和解，且其中1人到庭表示同意給邱男緩刑機會，法官審酌後判處邱男有期徒刑6個月、緩刑2年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法