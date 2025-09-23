為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    網戀未曾謀面！ 癡情男子給信用卡資料還幫付「員工薪水」

    網戀未曾見面，男子大方給女友信用卡資料還幫付「員工薪水」。示意圖。（資料照）

    2025/09/23 09:23

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕周姓男子與曾姓女子透過網路交友平台認識後，使用通訊軟體互相聯絡進一步發展為情侶關係，但雙方分隔兩地未曾見面，周男得知曾女經濟狀況不佳後，提供曾女個人信用卡資料，結果曾女刷卡訂外送、買遊戲點數；曾女也對周男佯稱開店須給付員工薪水，周男也大方匯款。但周男後來發現遭曾女欺騙憤而提告，苗栗地院法官近期審理後，認為曾女犯意各別、2罪應分論併罰，依詐欺罪判處曾女有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日；另依非法以電腦相關設備製作不實財產權變更紀錄得利罪，判處曾女有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

    周男證稱，與曾女在網路認識後並未見過面，皆透過通訊軟體、電話聯絡；曾女於2022年底說缺錢吃飯故提供信用卡資料給曾女先幫忙，但當時告知曾女不要刷太多，曾女當時說會還錢；周男也證稱曾女透過Instagram向他說與人合夥經營服飾店，需支付員工薪水，之後會償還，周男因此轉帳26000元。

    法官審理時發現，曾女明知無力清償借款，仍向周男以支付員工薪資名義借貸；曾女另向外送平台訂購餐飲及購買網路遊戲點數後無力支付卡費，竟連結信用卡線上繳費頁面後輸入周男郵局帳號繳費1442元、5000元。

    曾女後來返還4500元卡費，法官審酌後依法判刑。

