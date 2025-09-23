週週分紅18萬？彰化男相信「博奕致富」砸411萬換得6萬

曾男準備了411萬元，投資博奕事業，最後只拿回6萬元。示意圖。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣從事餐飲業的謝男在BBS社群網站貼文「我要經營博奕事業，入股分紅，每月穩賺5至10萬！」 還強調「週週分紅3至12萬，機會不等人！」。曾男看到貼文，心動不已，立即用LINE跟對方聯繫，一個月內匯411萬入股，結果第一月才分到6萬元，曾男氣炸，嫌獲利太少跟謝男鬧翻，跑到警局報案「博奕詐騙」。謝男到案後聲稱，這是「投資糾紛，不是詐騙」，但檢警仍網際網路對公眾散布詐欺取財罪起訴。該案經彰化地院審理，謝被判處2年6月徒刑；民事部分，法院判必須償還曾男405萬元的欠款。

判決書指出，謝男透過BBS社群網站，讓曾男上鉤，一個月內分44次匯411萬6千元到謝男朋友的帳戶。經過1個月，曾男遲未領到「分紅」，向謝男抗議，謝男叫陳姓友人領6萬3千元給曾，但曾男不滿意這樣的績效，他反問曾「之前不是約定每月可以拿到18萬？，我才投資那麼多」謝男沒有多做解釋，後來索性不接電話，讓曾男氣炸，報警逮人，試圖追回405萬元的投資餘款。謝男到案後堅稱這是「投資糾紛」，但檢方認為，謝男在BBS散布不實訊息，誘騙被害人匯款，行為已觸犯刑法第339條網際網路詐欺取財罪及洗錢罪。

彰化地院審理，法官痛斥謝男「正值壯年卻不事正業，透過網路散播假資訊詐財」，最終判處二年六個月有期徒刑，並須償還曾男405萬元。法官強調，謝男利用網路散布誇大不實的致富承諾，手段惡劣，且至今未與被害人和解，毫無悔意。綜合其犯行目的、手段與情節，給予嚴厲判決。

謝男原從事餐飲業，平日喜歡上BBS站聊天，但從2021年開始利用BBS站進行詐騙，即貼文謊稱販售I PHONE手機或AirPod，受害人匯款後，他遲未出貨或隨便寄口罩給對方，受害人提告後，判決都在3月以下，但政府為打擊網路詐欺犯罪，在2024年7月公告實施《詐欺犯罪危害防制條例》，刑法第339條之4規定，以網際網路對公眾散布的網路詐騙，處1年以上、7年以下有期徒刑，也因此謝男這次犯罪手法與之前相同，但因為修法及其犯罪所得大增而難逃重罪的判決。

