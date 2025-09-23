友人卡拉OK店起衝突男持雙槍到場助陣 對空鳴槍逞威風判1年8月

友人卡拉OK店起衝突，高男持雙槍到場助陣，對空鳴槍逞威風，換來1年8個月徒刑。（資料照）

2025/09/23 09:04

〔記者李立法／屏東報導〕周姓男子在卡拉OK店飲酒與人起衝突，高姓男子接到消息後，持雙槍到場為周姓友人助陣，高男高舉雙槍對空鳴槍逞威風，事後被警方查辦卻辯稱已將槍枝丟棄，因無法扣槍鑑定殺傷力，屏東地院依強制罪判處高男1年8個月徒刑，可上訴。

周姓男子與多位友人到來義鄉一家卡拉OK店飲酒唱歌，卻與人發生衝突，高姓男子接到消息後，隨即趕到現場為周姓友人助陣，高男在眾目睽睽下高舉雙槍對空鳴槍，周男控制現場後，囂張向對方放話「..就一槍一腳而已，不會痛..」，令在場呂姓男子等人心生畏懼，不敢輕舉妄動，事後決定報警處理。

警方將高男查緝到案後，高男辯稱已將槍枝丟棄，警方根據卡拉OK店內監視器影像及在場人士說詞等證據，將高男及周男等人依槍砲、恐嚇及妨害自由等罪嫌送辦。

屏東地院認為，檢方無法扣得槍枝進行鑑定是否具殺傷力，難以槍砲罪論處，但高男所犯恐嚇危害安全及強制罪行足以認定，應從重依強制罪處斷，判刑1年8個月；周男則另行審理。

