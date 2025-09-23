網路「神藥」恐是陷阱 慎防醫藥投資詐騙

南市府10月起舉辦系列消費教育宣導活動。（南市府法制處提供）

2025/09/23 08:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕網路上流竄各種號稱包治百病的「神藥」、抗癌新藥資訊，看似專業卻多半是詐騙陷阱！民眾千萬別輕信這些來路不明的廣告，更不要貿然投資研發新藥，以免血本無歸。

南市府法制處指出，詐騙集團手法日益精進，利用抖音等社群平台，透過看似專業的影片、虛假數據與報導，營造高獲利、低風險的假象，以「限定名額」、「全程保密」等話術，誘使民眾在疏於詳細查證下即投入資金。這種標榜高獲利、低風險的投資就是典型的詐騙手法。民眾投資應審慎，宜洽合法立案的公司或中央目的事業主管機關了解，精算了解後再決定是否投資。

南市衛生局特別提醒民眾，任何新藥的研發與販售都受「藥事法」嚴格規範。抗癌新藥等處方用藥，不得在任何社群媒體上刊登廣告。違者不僅涉及詐騙，更將面臨高額罰鍰。衛生局呼籲民眾，切勿相信來路不明的網路醫藥廣告，更勿輕易落入投資開發新藥的陷阱。

為了讓有金融消費、投資需求的市民能了解金融消費、投資的優劣、風險評估，並從根本上辨識以預防投資詐騙，法制處與金融消費評議中心合作，每月第二個星期三在永華市民聯合服務中心提供現場金融消費諮詢服務；並自10月起在善化、永康、南區、下營、後壁、七股區活動中心舉辦宣導活動，針對不同年齡層民眾加強金融與消費風險認知，建構嚴密的反詐防護網。

