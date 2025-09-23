酒後點燃煤油燈瓶到同學住處恐嚇放火 醉男下場慘了

台中林姓男子酒後拿煤油燈瓶到同學住處外揚言「放火」，台中地院依恐嚇危害安全罪，判處3月徒刑。（記者陳建志攝）

2025/09/23 07:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中林姓男子，去年酒後到國小同學家中找他，同學的劉姓媽媽見他全身酒氣拒絕他進屋，林男不滿返家拿了自製的煤油燈瓶，再度回到現場大喊要同學出來，還要求進屋，仍然被劉女拒絕，林男不爽點燃煤油燈芯對著劉女恫嚇「叫兒子出來，不然要放火」，劉女報警當場遭警方逮捕送辦，台中地院審理後依恐嚇危害安全罪，判處3月徒刑。

判決指出，林姓男子（30歲）和劉姓婦人的兒子是國小同學，林男去年7月7日晚上和友人喝酒後發生肢體衝突，林男前往劉姓婦人在烏日的住處外面，碰到劉姓婦人剛好返家，表達想進屋找她兒子，劉女見他喝酒拒絕，林男心生不滿，返回住處將煤油倒進玻璃空瓶做成煤油燈瓶。

林男當晚11點多帶著煤油燈瓶返回劉女住處外面，大喊要求劉女的兒子出來，劉女兒子拒絕後，林男表示自己被砍，要求讓他進屋內躲一下，不過仍遭劉女拒絕，林男不爽點燃煤油燈芯對著劉女恫嚇「要嘛讓我進去，要嘛叫兒子出來，不然要放火」。

林男雖在點火後約1分鐘，自行將燈芯上的火苗熄滅，不過劉女家人已經報警，員警隨後趕到，以現行犯將林男逮捕，依公共危險罪嫌移送法辦。

台中地院法官認為，林男法治觀念薄弱，實屬不該，審酌犯罪動機、目的、手段、犯後坦承犯行，且已與劉姓婦人達成和調，劉女還向法院求情，希望能給他改過自新的機會，依恐嚇危害安全罪，判處3月徒刑，可上訴。

