住處滿地洋酒和紅包 高市前建管副處長涉收賄百萬定罪

高市建管處前副處長李政賢將入監服刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/23 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市建管處前副處長李政賢被控收賄上百萬元案，檢廉人員在其住處，查扣大批洋酒和紅包，經高等法院高雄分院更2審認定觸犯2個貪瀆罪，各處3年半徒刑，他不服上訴被駁回並定讞。

據了解，高雄知名豪宅國硯建案，因廚房施作防火隔間及防火門疑未符合規定，竟由建築師出具不實的竣工檢查報告等文件後，透過跑照業者向建管處申請執照，當時任副處長的李政賢涉嫌包庇，讓對方在2013年9月間取得執照。

廉政署南調組接獲檢舉，曾前往李嫌住處搜索，赫然發現客廳和房間四處是洋酒和紅包，共查扣上百萬元現金，擴大追查發現他曾把鉅額資金匯到國外，並因每年收入上百萬元薪資，卻能匯到國外1、2百萬元，被依貪污、偽造文書等罪起訴，但他否認犯行。

高雄地院依貪瀆等罪，判處有期徒刑6年8月，但李不服上訴，被最高法院接連2次撤銷，發回重新審理後，高雄高分院更2審認定他觸犯貪瀆2罪，各處有期徒刑3年半，但未併執行刑，並經最高法院維持，全案落幕。高雄高分檢已接獲卷宗，將定執行刑後發函地檢署，再通知李政賢入監服刑。

