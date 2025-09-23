為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    住處滿地洋酒和紅包 高市前建管副處長涉收賄百萬定罪

    高市建管處前副處長李政賢將入監服刑。（記者鮑建信攝）

    高市建管處前副處長李政賢將入監服刑。（記者鮑建信攝）

    2025/09/23 06:52

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市建管處前副處長李政賢被控收賄上百萬元案，檢廉人員在其住處，查扣大批洋酒和紅包，經高等法院高雄分院更2審認定觸犯2個貪瀆罪，各處3年半徒刑，他不服上訴被駁回並定讞。

    據了解，高雄知名豪宅國硯建案，因廚房施作防火隔間及防火門疑未符合規定，竟由建築師出具不實的竣工檢查報告等文件後，透過跑照業者向建管處申請執照，當時任副處長的李政賢涉嫌包庇，讓對方在2013年9月間取得執照。

    廉政署南調組接獲檢舉，曾前往李嫌住處搜索，赫然發現客廳和房間四處是洋酒和紅包，共查扣上百萬元現金，擴大追查發現他曾把鉅額資金匯到國外，並因每年收入上百萬元薪資，卻能匯到國外1、2百萬元，被依貪污、偽造文書等罪起訴，但他否認犯行。

    高雄地院依貪瀆等罪，判處有期徒刑6年8月，但李不服上訴，被最高法院接連2次撤銷，發回重新審理後，高雄高分院更2審認定他觸犯貪瀆2罪，各處有期徒刑3年半，但未併執行刑，並經最高法院維持，全案落幕。高雄高分檢已接獲卷宗，將定執行刑後發函地檢署，再通知李政賢入監服刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播