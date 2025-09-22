賣4個公司帳戶給詐騙集團 被害人求償千萬法官判全賠

洪姓男子開兩家公司，卻把公司共4個帳戶賣給詐騙集團，有3662萬餘元匯進這4個帳戶，洪男除了被判刑外，民事求償部分，南投地院法官判決洪男須照遭詐騙金額全數賠償。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/22 22:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕賣公司帳戶下場慘兮兮！南投縣洪姓男子提供名下2家公司4個帳戶給詐騙集團，10多人被騙匯款共損失3662萬餘元，南投地院法官審酌提供公司帳戶比賣個人帳戶惡性重大，先以洗錢罪名判刑1年10月，併科罰金20萬元，被害人均提民事求償，已有兩案判決，法官判洪男照遭詐騙金額全賠，各賠93萬元、1000萬元。

南投縣41歲的洪姓男子，名下有兩間公司，各有兩個銀行帳戶，今年6月中旬、7月初，分兩次把存摺、網銀帳密交給詐騙集團成員，詐團以不同公司名稱進行假投資真詐騙，讓被害人把錢匯進這幾個帳戶。這4個帳戶因是公司帳戶會有大額款項進出或交易，金融機構無法透過內部即時監管查覺異狀，從7月初到下旬，有10多人陸續匯款至這4個帳戶，總計被詐騙金額高達3662萬餘元。

請繼續往下閱讀...

被害人發現被詐騙後一一報案，洪男坦承提供帳戶求減刑，南投地院法官先以洗錢罪判刑1年10個月，併科罰金20萬元。雖刑法上被害人認為是輕判，但受害者均提告民事求償，其中有兩案本月陸續判決，被詐騙93萬元、1000萬元案，法官都判處洪男要各賠93萬元、1000萬元，且要加計5%利息。

南投地院法官認為，詐欺取財罪所保護的是個人財產法益，也就是保護原告的法律，洪男幫助詐欺取財，洪男的提供帳戶行為與原告損失有因果關係，必須負連帶賠償責任，原告要求照遭詐騙金額全數賠償於法有據，洪男必須照單全賠。

