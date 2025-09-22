警車逆向執勤撞婦人 屏東警局判賠74萬

屏東警車執勤撞到婦人被判國賠。（記者葉永騫翻攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局楊姓警員民國112年2月5日晚間駕駛警車鳴笛執行勤務，在屏東市自由路與勝利東路交叉口紅燈逆向與46歲騎機車的林姓婦人發生車禍，造成林婦右側換人工髖關節，治療及休養1年，請求國家賠償414萬餘元，屏東地方法院認為，林婦要負6成責任，警方要負4成責任，依過失傷害罪判處楊姓警員拘役45天、緩刑2年，屏東縣警局則要賠償林婦74萬2382元。

這起案件為楊姓員警為了支援一起家暴案件，開警車鳴笛閃燈，逆向行駛在勝利東路往西行駛，與綠燈騎機車的林姓婦人碰撞，造成林婦髖臼骨折，身體多處受傷，還導致股骨壞死換人工髖關節，治療、休養長達1年，因此提出國家賠償要求醫療、工作損失費約142萬、減少勞動力等132萬餘元、精神賠償140萬餘元，共計414萬餘元。

法官判決認為，警車執行緊急任務時，其他車輛應避讓，林婦為肇事主因，但警車進入路口時未減速注意綠燈行進之來車，為肇事次因，責任過失為林婦60%，楊姓員警40%，刑事的過失傷害已判刑，國賠部分裁定醫療及工作損失費用約108萬、勞動力減損為61萬餘元．精神賠償為30萬元，總計為199萬餘元，依比例計算並扣除車輛損失，警方必須賠林婦74萬2382元。

屏東縣警局表示，將在接到判決書後再與律師研議是否上訴。

