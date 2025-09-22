為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獎金大縮水！9/22今彩539頭獎開7注 威力彩摃龜

    114000230期今彩539頭獎開出7注；第114000076期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

    114000230期今彩539頭獎開出7注；第114000076期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

    2025/09/22 21:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕9月22日開獎的第114000076期威力彩頭獎摃龜；第114000230期今彩539頭獎開出7注，每注可得342萬元，分別由新竹市北區中寮里延平路三段535號「發飛特樂透贏行」、新北市泰山區泰林路2段322號1樓「臻好運經銷商行」、桃園市新屋區新生里中山路388號1樓「兆萬元彩券行」、臺南市東區自強里中華東路2段237號1樓「百寶袋彩券行」、花蓮縣花蓮市主商里中華路85號1樓「富國彩券行」、臺北市士林區社中街300號1樓「龍鳳發彩券行」、新北市汐止區新興路22號「 發發彩券行」開出。

    第114000076期威力彩中獎號碼為「第一區：10、11、14、22、31、33。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共176注中獎，每注可得4000元；陸獎共1505注中獎，每注可得800元；柒獎共2439注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3205注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8858注中獎，每注可得100元；普獎共3萬0139注中獎，每注可得100元。

    第114000230期今彩539中獎號碼為「07、09、12、14、33」，頭獎共7注中獎，每注可得342萬8571元；貳獎共625注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1727注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3540注中獎，每注可得50元。

    第114000230期39樂合彩中獎號碼為「07、09、12、14、33」。四合共41注中獎，每注可得21萬2500元；三合共1201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬0345注中獎，每注可得1125元。

    第114000218期3星彩中獎號碼為「525」。壹獎共228注中獎，每注可得1萬元。

    第114000218期4星彩中獎號碼為「8601」。壹獎共23注中獎，每注可得10萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播