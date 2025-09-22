獎金大縮水！9/22今彩539頭獎開7注 威力彩摃龜

114000230期今彩539頭獎開出7注；第114000076期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/09/22 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月22日開獎的第114000076期威力彩頭獎摃龜；第114000230期今彩539頭獎開出7注，每注可得342萬元，分別由新竹市北區中寮里延平路三段535號「發飛特樂透贏行」、新北市泰山區泰林路2段322號1樓「臻好運經銷商行」、桃園市新屋區新生里中山路388號1樓「兆萬元彩券行」、臺南市東區自強里中華東路2段237號1樓「百寶袋彩券行」、花蓮縣花蓮市主商里中華路85號1樓「富國彩券行」、臺北市士林區社中街300號1樓「龍鳳發彩券行」、新北市汐止區新興路22號「 發發彩券行」開出。

第114000076期威力彩中獎號碼為「第一區：10、11、14、22、31、33。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共176注中獎，每注可得4000元；陸獎共1505注中獎，每注可得800元；柒獎共2439注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3205注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8858注中獎，每注可得100元；普獎共3萬0139注中獎，每注可得100元。

第114000230期今彩539中獎號碼為「07、09、12、14、33」，頭獎共7注中獎，每注可得342萬8571元；貳獎共625注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1727注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3540注中獎，每注可得50元。

第114000230期39樂合彩中獎號碼為「07、09、12、14、33」。四合共41注中獎，每注可得21萬2500元；三合共1201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬0345注中獎，每注可得1125元。

第114000218期3星彩中獎號碼為「525」。壹獎共228注中獎，每注可得1萬元。

第114000218期4星彩中獎號碼為「8601」。壹獎共23注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

