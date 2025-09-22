成功嶺18歲新兵打靶膛炸 「左眼球不在了」昏迷未脫險

烏日林新急診醫學部醫師黃士韋表示，傷者意識持續昏迷。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中成功嶺傳出駭人打靶意外，邵姓義務役新兵（18歲）22日下午進行射擊訓練時，疑似因槍枝膛炸，左臉嚴重碎裂，搶救團隊證實，傷者「左眼球不在了」，右眼球仍在、無法確認視力，腦部有多塊金屬碎片，目前仍在烏日林新醫院搶救中。

烏日林新急診醫學部醫師黃士韋說，傷者下午4時55分由成功嶺官兵送院，到院時，左臉開放性傷口、顏面部開放性骨折及大量出血，意識持續昏迷，由急診進行緊急氣切、傷口止血，並輸血及給予大量輸液緊急送開刀房，先由整形外科、神經外科醫師共同搶救。

據了解，邵姓義務役新兵為2007年出生，役期從2024年1月1日起，回復徵集服常備兵現役，需服役1年，先前徵集接受常備兵役軍事訓練，為「4個月訓練役」。

搶救單位今晚9時20分表示，傷者左臉嚴重碎裂，左眼球不在、右眼球仍在（無法確認視力），腦部有多塊金屬碎片，傷勢嚴重持續大量出血，由烏日林新神經外科主任鍾偉安、整型外科主任魏經岳、耳鼻喉科醫師及國軍803醫院整型外科醫師共同進行手術。

