刑事局破獲竹聯靜安會剝皮團 妹子陪聊職業軍人失血400萬

詐團成員會要求男網友贈送2、3萬元迪士尼史黛拉玩偶，被誘導至詐團架設的購物網站下單後，詐團成員還會將與玩偶合照傳送給被害人。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/22 19:43

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫靜安會組長吳政修在台北市松山區設立「愛情詐騙機房」，指揮旗下小弟在交友網站亂槍打鳥，假扮貌美女子引誘男網友上鉤後，要求送定情禮物及玩偶，甚至派出旗下女成員佯裝約會，稱因欠下鉅款、不得不當酒店小姐再度剝皮，其中一名職業軍人遭詐400多萬元。刑事局偵查第四大隊掌握情資後，逮捕吳嫌等17人，初估不法獲利約700萬元。

刑事局調查，案件起源於竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧，涉嫌教唆旗下小弟毆打女牙醫案，經檢警追查後發現案外案，查出靜安會組長吳政修，涉嫌從2024年8月起設立「盛事網路」行銷公司招募幹部、話務機手等人加入。

警方查出，吳嫌等人的騙術分為3個部分，旗下刺青小弟先假扮酒店小姐搭訕男網友，並傳送美女背影圖吸引對方，待被害人落入愛情陷阱後，詐團成員便要求被害人購買指定的定情手鍊或項鍊；為了營造真實感，吳嫌等人會再指派趙女、蕭女或陳姓少女見面，讓被害人誤以為正在交往。

據查，被害男網友被愛沖昏頭後，詐團成員會再要求贈送2、3萬元的迪士尼史黛拉玩偶，而男網友被誘導至詐團架設的購物網站下單後，詐團成員還會將與玩偶的合照傳送給被害人，但其實這隻「史黛拉」玩偶就只有一隻，且是淘寶買的仿冒品。

據指出，詐團就算剝2了層皮還不死心，接著再以「家裡欠下巨額債務，逼不得已才會去酒店上班」等話術，要求被害人跟假冒酒店女幹部廖女「買全場」，讓趙、蕭等女子放生（下班），甚至還要求幫忙贖身，要求被害人支付上百萬元現金；其中有一名軍人從去年開始落入愛情陷阱，遭訛詐400多萬元，直到警方聯繫才知被騙。

刑事局指出，經報請台北地檢察署指揮，本月17日持搜索票、拘票，前往17處據點查緝，扣得詐騙機房電腦主機、教戰守則、帳冊等贓證物，詢後將吳嫌等17人依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

竹聯幫靜安會組長吳政修在台北市松山區設立「愛情詐騙機房」，指揮旗下小弟在交友網站亂槍打鳥，假扮貌美女子引誘男網友上鉤，警方將吳嫌等17人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

刑事局查扣證物。（記者陸運鋒翻攝）

