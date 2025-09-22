台中房仲疑吸金20億落跑 已5人向警方報案

台中某房仲公司葉姓前股東，疑涉吸金20億卻人間蒸發，台中市第六分局證實，今天已經接獲5位被害民眾報案。（資料照）

〔記者陳建志／台中報導〕台中某房仲公司葉姓前股東，涉嫌以投資、放款、股票等手法，疑似吸金逾20億元，葉男半年前資金調度開始出現問題，上週五（19日）更是直接人間蒸發，被害人包括公司職員、親友共50餘人；台中市警方證實，今天已經接獲5位民眾報案，初估損失約4500萬元，目前依詐欺罪嫌偵辦中。

據了解，今年42歲的葉男從事房仲業10多年，是某知名房仲公司台中一家分店的前股東，原本經濟狀況還不錯，還和女友住在台中七期的豪宅區，不過上禮拜五有被害民眾前往住處找人，葉男已經不見蹤影。

一名被害人透露，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用房產、股票投資吸引被害人，甚至自己也有在放款。原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，因投資失利、週轉不靈，財務開始出問題，直到3個月前，完全沒有給錢，上禮拜五，更是直接消失、聯繫不上。

這位被害民眾表示，葉男不見蹤影後，被害人彼此聯繫，才驚覺受騙的民眾高達50多人，其中約有30多人是房仲業，還有20多人是葉男的親友，因有的人是拿房產抵押，現在需每月獨自面對高額貸款利息，真的是欲哭無淚，目前正成立被害人自救會，委由律師提告，盼藉由司法公平正義還被害人一個公道。

台中市第六分局表示，今天西屯派出所已接到5位民眾報案，表示借錢或將房子讓葉男抵押後將錢拿去投資，初估5人被葉男捲走約4500萬，受害民眾也在串聯籌組自救會，將找律師追討所欠款項，目前依詐欺罪嫌進行偵辦。

