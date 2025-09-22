台南透天宅大火1婦人成焦屍 檢：擇期解剖查明死因

21日晚間9點多，台南市中西區西寧街一處5樓式透天民宅的2樓失火全面燃燒，消防員急射水滅火。（民眾提供）

2025/09/22 18:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區西寧街上1處5樓透天民宅，於21日晚間9點多驚傳失火，2樓冒出火舌、全面燃燒，並傳出有人受困。消防局119急派4梯次人車前往灌救，先後救出3樓5位受困民眾、5樓2位受困民眾；屋主的59歲母親疑受困在2樓，持續搜尋，不幸在當晚10點許，消防員在2樓浴室前找到這具錢姓母親焦屍。

檢警單位於22日相驗錢婦遺體外觀，檢方決定擇期對死者遺體解剖以鑑定釐清死因。至於起火原因，仍需等待消防局火災調查報告，由檢警人員持續調查失火緣由。

據了解，消防局火調人員已於22日進入火場進行採證、調查，初步可以確認的是火勢是從2樓錢姓婦人的房間起火、引燃。錢婦的兒子面對警、消人員詢問其母親的近況，可能是遭逢母親葬身火海的巨變，與母親同住的錢婦兒子回答有些遲疑、還說他並不清楚。有關該宅起火原因仍須進一步調查。

