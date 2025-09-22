為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南透天宅大火1婦人成焦屍 檢：擇期解剖查明死因

    21日晚間9點多，台南市中西區西寧街一處5樓式透天民宅的2樓失火全面燃燒，消防員急射水滅火。（民眾提供）

    21日晚間9點多，台南市中西區西寧街一處5樓式透天民宅的2樓失火全面燃燒，消防員急射水滅火。（民眾提供）

    2025/09/22 18:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區西寧街上1處5樓透天民宅，於21日晚間9點多驚傳失火，2樓冒出火舌、全面燃燒，並傳出有人受困。消防局119急派4梯次人車前往灌救，先後救出3樓5位受困民眾、5樓2位受困民眾；屋主的59歲母親疑受困在2樓，持續搜尋，不幸在當晚10點許，消防員在2樓浴室前找到這具錢姓母親焦屍。

    檢警單位於22日相驗錢婦遺體外觀，檢方決定擇期對死者遺體解剖以鑑定釐清死因。至於起火原因，仍需等待消防局火災調查報告，由檢警人員持續調查失火緣由。

    據了解，消防局火調人員已於22日進入火場進行採證、調查，初步可以確認的是火勢是從2樓錢姓婦人的房間起火、引燃。錢婦的兒子面對警、消人員詢問其母親的近況，可能是遭逢母親葬身火海的巨變，與母親同住的錢婦兒子回答有些遲疑、還說他並不清楚。有關該宅起火原因仍須進一步調查。

    相關新聞請見︰

    台南中西區5樓民宅大火 救出7人 2樓發現1女焦屍

    21日晚間9點多，台南市中西區西寧街一處5樓式透天民宅的2樓失火全面燃燒，消防員急射水滅火。（民眾提供）

    21日晚間9點多，台南市中西區西寧街一處5樓式透天民宅的2樓失火全面燃燒，消防員急射水滅火。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播