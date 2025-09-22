虐死剴剴》惡保母姊妹判無期、18年 9/23力拚高院「總統級」法庭輕判

男童「剴剴」遭保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹虐死案，一審重判無期徒刑、18年，高院明下午首度提訊2女開庭。（記者楊國文攝）

2025/09/22 18:46

〔記者楊國文／台北報導〕台北市惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控前年底凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑、創下虐童案件史上最重刑紀錄，劉若琳視為共同正犯判18年徒刑，劉家姊妹和檢方均上訴高等法院，高院定明天（23日）下午2時30分提訊劉家姊妹首度開庭，召開準備程序接押庭，2姊妹力拚減刑輕判、或無罪。

由於此件虐童致死案受到國人、國內外媒體、人權和婦女團體高度矚目，高院特別安排能容納近百人、審理過前總統陳水扁、馬英九司法案的「總統級」刑事專一法庭審理，今天傍晚已佈置完畢，並開放三樓的延伸法庭共24席供民眾旁聽。

劉彩萱上訴時否認「剴剴」的頭部、生殖器等傷勢是她造成，主張北院國民法官法庭判她無期徒刑過重，劉若琳則做無罪答辯；高檢署針對劉若琳的部分提起上訴，主張一審判刑過輕。高院之前認定劉彩萱姊妹各被一審判處無期徒刑、18年重罪，有逃亡之虞，裁定2女羈押3個月。

北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，2女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終致同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

北院國民法官庭今年4、5月間連續3週密集開庭10天，參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷死亡。

國民法官庭判決痛批劉彩萱以虐為樂，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐，使無辜的剴剴長期遭受身體疼痛及饑餓終致死亡而無可挽回，且她直到證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，無助於釐清事實、節省刑事司法成本，且迄未與死者家屬達成和解、取得宥恕，故量處無期徒刑。

至於劉若琳，國民法官庭認為，她雖非主要照顧者，但未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯，重判18年。劉家姊妹和檢方均上訴高等法院。

高院明（23）日首度開庭審理男童「剴剴」遭虐死案，由於此案受到高度矚目，高院除擇定能容納百人的「總統級」法庭開庭外，今已佈置完成法院的動線規劃，相當罕見。（記者楊國文攝）

