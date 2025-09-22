為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    虐死剴剴》惡保母姊妹判無期、18年 9/23力拚高院「總統級」法庭輕判

    男童「剴剴」遭保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹虐死案，一審重判無期徒刑、18年，高院明下午首度提訊2女開庭。（記者楊國文攝）

    男童「剴剴」遭保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹虐死案，一審重判無期徒刑、18年，高院明下午首度提訊2女開庭。（記者楊國文攝）

    2025/09/22 18:46

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控前年底凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑、創下虐童案件史上最重刑紀錄，劉若琳視為共同正犯判18年徒刑，劉家姊妹和檢方均上訴高等法院，高院定明天（23日）下午2時30分提訊劉家姊妹首度開庭，召開準備程序接押庭，2姊妹力拚減刑輕判、或無罪。

    由於此件虐童致死案受到國人、國內外媒體、人權和婦女團體高度矚目，高院特別安排能容納近百人、審理過前總統陳水扁、馬英九司法案的「總統級」刑事專一法庭審理，今天傍晚已佈置完畢，並開放三樓的延伸法庭共24席供民眾旁聽。

    劉彩萱上訴時否認「剴剴」的頭部、生殖器等傷勢是她造成，主張北院國民法官法庭判她無期徒刑過重，劉若琳則做無罪答辯；高檢署針對劉若琳的部分提起上訴，主張一審判刑過輕。高院之前認定劉彩萱姊妹各被一審判處無期徒刑、18年重罪，有逃亡之虞，裁定2女羈押3個月。

    北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還拍照傳送給劉若琳。

    劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，2女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終致同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

    北院國民法官庭今年4、5月間連續3週密集開庭10天，參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷死亡。

    國民法官庭判決痛批劉彩萱以虐為樂，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐，使無辜的剴剴長期遭受身體疼痛及饑餓終致死亡而無可挽回，且她直到證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，無助於釐清事實、節省刑事司法成本，且迄未與死者家屬達成和解、取得宥恕，故量處無期徒刑。

    至於劉若琳，國民法官庭認為，她雖非主要照顧者，但未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯，重判18年。劉家姊妹和檢方均上訴高等法院。

    高院明（23）日首度開庭審理男童「剴剴」遭虐死案，由於此案受到高度矚目，高院除擇定能容納百人的「總統級」法庭開庭外，今已佈置完成法院的動線規劃，相當罕見。（記者楊國文攝）

    高院明（23）日首度開庭審理男童「剴剴」遭虐死案，由於此案受到高度矚目，高院除擇定能容納百人的「總統級」法庭開庭外，今已佈置完成法院的動線規劃，相當罕見。（記者楊國文攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播