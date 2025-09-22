蔣根煌之子「涉聘網軍抹黑吳秉叡」無罪 北檢指判決有瑕疵已提上訴

新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋（中）。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，前年競選立委期間被控花費250萬元聘請網軍，影射對手民進黨立委吳秉叡性侵女助理；台北地方法院審理，因認蔣欣璋對貼文內容並不知情，判處無罪，僅對「網軍頭」蕭智鈞判刑6月。台北地檢署今表示，一審判決舉證維基百科編者意見作為依據不當，已提出上訴，要求高等法院重新審理。

2023年初，蕭智鈞透過LINE向匿名人士購買大量Dcard外洩個資；同年8月，經介紹認識蔣欣璋後，受委託操作網路選戰，報酬90萬元。隨後，蕭男利用他人帳號在Dcard發表匿名文章，抹黑吳秉叡。北院審理認為，蔣欣璋、鄧裕融、洪湛閎僅收過蕭智鈞提供的「工作項目與故事」檔案，內容不含虛構文章，且文章發表屬蕭個人決定，三人無犯意或指示，獲判無罪。

北檢針對蔣欣璋、鄧裕融及洪湛閎違反公職人員選舉罷免法案，已提出上訴，對北院一審判決表示不服。檢方指出，一審判決認定3被告無罪的理由存在證據調查不足、事實認定偏差及法律適用不當等問題。

檢方說，一審法院認為蕭智鈞單獨發表爭議文章，其受託「負面聲量操作」僅限網路情緒分析，不包括散布不實言論，因此無法認定蔣欣璋等人有共犯意圖。然而，維基百科上相關網路資訊僅屬個人見解，未於審理期間提示給訴訟當事人作為裁判依據，明顯不妥，導致事實認定偏離。

檢方續指，一審在證據評價上亦存在不當。雖然證據判斷屬於法官自由心證範疇，但證據應符合事實關聯性及合理性，並以綜合歸納方式形成客觀判斷；一審法院將互補性證據割裂審查，未能全面評估全部證據，違背採證法則及真實發現原則。

檢方表示，蔣欣璋、鄧裕融委託洪湛閎、蕭智鈞執行網路操作的費用高達180萬元，且未申報監察院，顯示對操作過程及支出具有知情與同意。證人林峻漢及洪湛閎證實，現金交付過程中蔣欣璋及鄧裕融在場，顯示其對網路行動有所認知。

檢方亦提出多項LINE對話與證人證述，指鄧裕融多次催促攻擊、擴散不實文章，蔣欣璋知情並默許；蕭智鈞在操作過程中，多次向蔣欣璋提醒即將發佈之「大攻擊」、「危險文章」，蔣欣璋未表反對，顯示心知肚明；洪湛閎亦知情操作性醜聞攻擊，並關注尾款支付情形。

綜上，檢方認為一審判決在證據調查、事實認定及法律適用上均有瑕疵，因此提起上訴，請求高等法院重新審理，以維護選舉公正及法律正義。

