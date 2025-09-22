為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國1五楊高架桃園路段小貨車冒煙陷火海 駕駛逃生未受傷

    國1五楊高架桃園路段小貨車冒煙後陷火海，46歲駕駛及時逃生未受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/09/22 17:26

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號五楊高架南向46.2公里處桃園路段，今（22）日中午11點多發生火燒車事故，1輛小貨車在行進間突然冒煙，46歲許姓駕駛連忙停下處理，整輛車隨即陷入火海，警、消獲報立即到場灌救，所幸許男及時將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於下午1點05分排除，全線恢復通車，事故也造成車流回堵約1公里。

    國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於今日上午11點22分左右接獲通報，國道1號五楊高架南向46.2公里桃園路段有1部小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩處理。

    警方初步調查，許男獨自駕駛小貨車行經事故路段，發現車頭不明原因冒煙，趕緊停車處理，車輛隨後就起火燃燒，濃煙造成車流回堵約1公里，並影響主線車道車流，現場於13時05分完全排除，確切起火原因仍待進一步鑑定。

    警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

