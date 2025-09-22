酒測值1.1！花蓮男酒後騎車載人自撞電桿 女乘客甩飛傷重不治

花蓮縣吉安鄉今天清晨發生酒後自撞造成1死1重傷的車禍意外，機車卡在水溝上，黃男騎士被壓在水溝內。（民眾提供）

2025/09/22 16:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉今天清晨發生一起酒後騎車自撞、造成1死1重傷的車禍意外，警方初步調查，20歲黃姓男子騎機車附載21歲林姓女子，在吉安鄉南海四街294巷附近不明原因自撞路邊電線桿，2人送醫後林女傷重不治，黃男傷勢嚴重仍在搶救當中，抽血換算呼氣酒測值超標；警方懷疑酒後騎車加上颱風天雨路滑、天色昏暗等釀禍，詳細原因還要進一步釐清。

根據吉安警方初步調查，22日清晨五點半左右，黃姓男子騎機車附載林姓女子沿著吉安鄉南海四街東往西方向行駛，在行經294巷附近時，發生自撞電線桿意外，由於撞擊力過大，導致後座林姓女子被甩飛噴入一旁柵欄內的空地，機車卡在水溝上，黃男被壓在水溝內。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣消防局接獲民眾報案，救護人員會同警方到場，隨即為2人實施CPR等急救，黃姓男子送往花蓮慈濟醫院，經搶救，目前持續昏迷中；傷勢較重的林姓女子，則有疑似骨盆腔骨折、顱骨骨折、腦出血及肺出血等情況，今早宣告傷重不治。

騎機車的黃姓男子，經過警方調查，持有合格駕照，抽血檢驗換算呼氣酒測值每公升高達1.1毫克超標；警方也調閱吉安鄉南海四街周邊路段的監視器畫面，並通知家屬製作筆錄，以釐清車禍發生原因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

撞擊力過大，導致後座林姓女子被甩飛噴入一旁柵欄內的空地。（民眾提供）

騎機車的黃姓男子，經過警方調查，持有合格駕照，抽血檢驗換算呼氣酒測值每公升高達1.1毫克超標。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法