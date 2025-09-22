為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竹市經國路少年4死車禍相驗 初步排除謝少駕駛

    竹市經國路少年4死車禍下午相驗。（記者蔡彰盛攝）

    竹市經國路少年4死車禍下午相驗。（記者蔡彰盛攝）

    2025/09/22 16:09

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市經國路4名少年車禍死亡案下午相驗，檢警初步調查，死在駕駛座的17歲郭姓少年經檢測並無酒精反應，且警方已初步排除謝少為駕駛人的可能，全案移由新竹地檢署、新竹地院少年法庭偵審後，裁定將謝姓少年收容。

    檢警今下午相驗，4名死者身上都有大小擦挫傷，郭姓少年頭部有嚴重傷口；遭拋飛至車外的詹姓少年左手開放性骨折、臉部閉鎖性骨折；宗姓少年臉部穿刺傷、頭部撕裂傷；金姓少年右手腕及左大腿閉鎖性骨折變形。家屬到場皆不發一語。

    疑似謝姓少年哥哥則在網路社群發文捍衛弟弟的「清白」，指開車的人已經死掉了，而弟弟剛好命大逃過一劫。發文者說，當時一群人飲酒過後要離場，車是金姓少年跟人借來的，金少到場後，郭姓少年堅持開車說要繞幾圈，其中1人本來要上副駕，「謝姓少年說他要坐副駕，他們就駕車離去」，最後到了東大、經國交叉口，因車速過快，「謝姓少年有叫他煞車，郭姓少年誤踩油門，導致這場意外。」

    警方初步調查，謝姓少年經酒測無酒精反應，郭姓少年透過血液酒精濃度換算，數值為0。另外，車禍發生時郭姓少年上半身在駕駛座，臀部靠近右前座，身體嚴重彎曲，而倖存的謝姓少年全身僅擦挫傷，且都集中於身體右側，符合乘坐轎車副駕駛座遭遇車禍的情形；謝姓少年聲稱發生車禍時，坐在副駕駛座的他，整個人左傾到駕駛郭姓少年身上，因此，警方初步採信謝少說詞。

