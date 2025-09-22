為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    切車道引糾紛「球棒隊」再現街頭 新北惡煞超車攔截叫囂

    警方通知廖男到案，並扣回球棒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方通知廖男到案，並扣回球棒。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/22 15:50

    〔記者徐聖倫／新北報導〕50歲沈姓男子昨開車行經新北市淡水，切換車道時未注意後方車輛靠太近，29歲廖姓男子急煞，廖男當下非常不悅，超車攔下沈男，並下車揮舞球棒叫囂。警方獲報查出廖男身份，通知其到案並依法送辦，此外廖男還必須吃上36000元交通罰單。

    據悉，廖男昨下午開著自家賓士轎車行經淡水區民權路、民富街口，這時前方沈男駕駛的車輛突然變道往廖男方向切，2車距離很近差點相撞。廖男嚇了一跳，怒從中來，於是超車攔下沈男。

    廖男帶著球棒下車一副要將人生吞活剝的態勢，那球棒指著沈男車輛在大街就是一頓國罵開飆，沈男車上的乘客親友見狀嚇壞，趕緊錄影發上網路，同時報警處理。

    廖男罵完就上車走人，警方獲報循車牌、監視器，查出廖男身份並通知其到案說明。廖男供稱沈男開車太危險，要是撞到怎麼辦，當下情緒太過憤怒才無法控制當街罵人。警詢後，依恐嚇、妨害自由等罪嫌，將廖男函送法辦，交通違規部分開單告發，最高可罰36000元罰鍰，並吊扣駕照半年。

    廖男惡霸行徑被發在網路。（記者徐聖倫翻攝）

    廖男惡霸行徑被發在網路。（記者徐聖倫翻攝）

