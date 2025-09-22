為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    印尼女看護瞞孕情自力分娩痛失愛子 檢察官溫情處分緩起訴

    早產兒示意照。（資料照，圖由彰基提供）

    早產兒示意照。（資料照，圖由彰基提供）

    2025/09/22 15:48

    〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區1名28歲印尼籍女看護，去年10月返台工作後發現已懷孕，擔心有孕可能導致失業，選擇隱瞞僱主，今年6月初晚間早產，在僱主家自力分娩產子後，不敢送醫，只通知僱主夫妻，僱主隔天凌晨將嬰兒送醫，但早產兒終因肺部吸入羊水、肺泡擴張不全而早夭；女看護被依過失致死罪嫌究辦，士林地檢署檢察官考量她已承擔失去愛子的最沉痛教訓，處以緩起訴處分1年，並命她書寫悔過書。

    士檢不起訴處分書指出，在北投擔任老人看護的女看護，去年6月2日晚間11點多，懷胎不足9個月即分娩，明知早產兒生理機能發展未健全，須立即送醫救治，卻未打119送醫急救，只告知僱主楊姓夫婦，僱主凌晨2點多趕達才將母子送醫，新生兒到院不到1小時，仍因早產症候群、肺部吸入大量羊水、肺泡膨脹不全而宣告不治。

    醫院依法通知檢警進行司法相驗，士檢檢察官簽分立案偵辦，解剖查究死因，女看護坦承過失致死犯行，悔不當初。

    檢察官調查後認為，女看護素行與犯後態度皆良好，不了解我國救護制度規定，早產自行分娩後因慌亂緊張而未注意後續治療，心理上已承受痛失愛子的最沉痛教訓，懲罰已難以抹滅，且她每月薪資僅2萬3千多元，支出仲介費、寄回家鄉、基本生活費後，所剩無幾，酌情予以緩起訴處分，為期1年，並命她書立悔過書1份，女看護已交卷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播