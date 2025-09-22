印尼女看護瞞孕情自力分娩痛失愛子 檢察官溫情處分緩起訴

早產兒示意照。（資料照，圖由彰基提供）

2025/09/22 15:48

〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區1名28歲印尼籍女看護，去年10月返台工作後發現已懷孕，擔心有孕可能導致失業，選擇隱瞞僱主，今年6月初晚間早產，在僱主家自力分娩產子後，不敢送醫，只通知僱主夫妻，僱主隔天凌晨將嬰兒送醫，但早產兒終因肺部吸入羊水、肺泡擴張不全而早夭；女看護被依過失致死罪嫌究辦，士林地檢署檢察官考量她已承擔失去愛子的最沉痛教訓，處以緩起訴處分1年，並命她書寫悔過書。

士檢不起訴處分書指出，在北投擔任老人看護的女看護，去年6月2日晚間11點多，懷胎不足9個月即分娩，明知早產兒生理機能發展未健全，須立即送醫救治，卻未打119送醫急救，只告知僱主楊姓夫婦，僱主凌晨2點多趕達才將母子送醫，新生兒到院不到1小時，仍因早產症候群、肺部吸入大量羊水、肺泡膨脹不全而宣告不治。

醫院依法通知檢警進行司法相驗，士檢檢察官簽分立案偵辦，解剖查究死因，女看護坦承過失致死犯行，悔不當初。

檢察官調查後認為，女看護素行與犯後態度皆良好，不了解我國救護制度規定，早產自行分娩後因慌亂緊張而未注意後續治療，心理上已承受痛失愛子的最沉痛教訓，懲罰已難以抹滅，且她每月薪資僅2萬3千多元，支出仲介費、寄回家鄉、基本生活費後，所剩無幾，酌情予以緩起訴處分，為期1年，並命她書立悔過書1份，女看護已交卷。

