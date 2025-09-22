衰！郵差送信遭惡犬咬斷手指 肇事犬帶回收容將開罰飼主

圖為基隆市今天上午咬斷郵差無名指的犬隻，被動保所派人先將其強制收容。（基隆市政府動物保護防疫所提供）

2025/09/22 15:28

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆市郵局許姓郵差今天（22日）上午10時許在二信高中立德路208巷附近一帶送信時，慘遭一隻家犬咬斷右手無名指末節的意外，該名受傷郵差第一時間由消防人員到場救護，警員找到斷指後裝入塑膠袋，由救護車連人載送至衛生福利部基隆醫院救治縫合；基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）會同轄區員警前往現場，將這隻肇事的犬隻帶回寵物銀行收容所強制收容。

基隆市動保所獲報派員前往捕捉時，發現這隻家犬攻擊性極強，在聯繫不到屋主的情況下，先行捕捉並帶往寵物銀行收容。

附近住戶說，這隻狗的攻擊性很強，之前已經有不少二信的學生被追逐、甚至是咬傷，校內也有老師被牠攻擊過，此次咬傷郵差行為，顯已違反動物保護法第20條，犬隻於公共場合或公眾得出入之場合時無人伴同，將依同法第31條，處最高15000元罰款。

因犬隻於案發後仍於巷弄內遊蕩，動保所除將犬隻暫置於寵物銀行外，後續將通知飼主到案說明，並查核該犬是否辦理寵物登記、狂犬病疫苗及絕育，若未完成者，依法得開罰83000元。

基隆市動保所長陳柏廷提醒，平時應妥善照顧所飼寵物，並履行飼主責任，若因疏縱犬隻導致他人受傷，不僅違反動保法，更會面臨刑事及民事責任。若飼養攻擊性犬隻，外出時應有成年人伴同並配戴護具，以維護用路人安全。違者最高得處15萬元罰款。

