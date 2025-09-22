隋棠案翻版》頂樓滲水住戶自掏腰包「補漏」 法庭判管委會賠付

隋棠遭爆欠繳11萬元管理費，她澄清非惡意，而是社區管委會長期怠修導致頂樓漏水；類似情況發生在新北大寧境社區，王姓住戶因頂樓龜裂滲水，天花板與裝潢受損，多次請求未果，遂自費15萬元「補漏」，事後向管委會求償。（翻攝自隋棠臉書）

2025/09/22 15:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕藝人隋棠豪宅遭爆欠繳11萬元管理費，她澄清並非惡意欠費，而是社區管委會長期怠於修繕，導致多戶住家頂樓漏水。類似情況也出現在新北市大寧境社區，王姓女住戶因頂樓龜裂滲水，家中天花板與裝潢毀損，多次要求管委會處理未果，遂自費15萬元施作防水工程，事後要求管委會買單。士林地方法院審理認為，王女選用的工法能徹底解決滲漏問題，判決管委會應再支付15萬餘元。

判決指出，王女為社區7樓住戶，其房屋因頂樓平台龜裂滲水，造成室內裝潢毀損。依公寓大廈管理條例，頂樓屬全體住戶共有並應由管委會負責修繕，王女多次要求修繕未果後，於2023年9月自費委請捷鴻公司施作頂樓防水層，支付15萬元，並求償裝潢損失與精神慰撫金，合計19萬1000元。

管委會抗辯稱，已邀請兩家廠商估價，其中威立公司報價僅2萬8000元，經討論後決議由威立承作，但王女未經同意私自施工，事後再要求賠償並不合理。

一審判管委會僅需賠償3萬3000元，但王女不服上訴。二審法官調查兩家廠商工法，認為威立採「高壓灌注」僅能局部止漏，無法根治滲水；反觀捷鴻所採「重新鋪設防水層」才是徹底處理方式。至於管委會主張鐵皮雨遮可阻水，法院認為僅能遮擋上方雨水，無法解決牆面裂縫與紅磚吸水問題，甚至可能因螺絲鑽孔導致新的滲水點。

法官因此認定，管委會未盡修繕義務，王女自行修繕所支出的費用屬於必要支出，應由管委會負擔，判決管委會除原審確定須賠償的3萬3000元外，再追加給付15萬3000元，合計需賠18萬6000元，全案仍可上訴。

